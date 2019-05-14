Получаем бесплатно договорной матч за 75$ и дороже.,

Доброго времени суток, если вы купили этот мануал, будьте готовы покупать
новый кошелёк, а тем кто получил его бесплатно просьба после успеха отправить
на этот ethereum кошелёк (0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798 0.5 ETH
Никакой лишней информации давать не буду, только инструкции, что делать и как.
ДЛЯ ТЕХ У КОГО МЕНЬШЕ 14000 рублей ИЛИ ВСЕГО ПАРА ТЫСЯЧ.
Регистрируемся на capbiz.ценз (не реклама), переходим по банеру с договорными матчами
вверху и пишем продавцу. "Добрый день, хочу начать сотрудничать за процент", вам
предложат верификацию и укажут, что для работы за процент необходима сумма от 500$.
Вы скажите, что согласны и пройдете верификацию как указано у него в теме.
После дождетесь матча если вас верифицировали и все окей, обычно для новичков
дают прогруженные коэффициенты прямо перед началом, но может вам и повезет
получить что-то больше, собственно потом ставите и после прохода сливаетесь
иначе у вас нет денег, чтобы отдавать проценты с 500$. Учтите и не пытайтесь
зарегать новый аккаунт и верифицироваться снова с этим же паспортом у них все
помечено и вам умышленно дадут не тот исход, чтобы вы проиграли, только один
раз можно обмануть на свой личный документ, а дальше для абуза можете
делать на другие документы, как их нарисовать или купить можете найти на
scanoff ценз (не реклама) или на других сервисах которые знаете.
ДЛЯ ТЕХ У КОГО БОЛЬШЕ 14000 рублей.
Тут возможностей побольше, вы можете верифицироваться, чтобы сыграть матч с
протекцией, так же как и впервой части это тоже можно сделать всего один раз
если вы не собираетесь честно платить и сотрудничать. Пишите "Здравствуйте,
хочу начать работать с протекцией" (вы должны подходить по их внутренним правилам,
протекция доступна для Москвы, Питера, Киева и Минска, иначе используйте схему 1
пока она актуальна. Тут вы сами вольны выбирать от своего бюджета коэффициенты
которые вы можете себе позволить, просто сообщите в сообщении "Могу отыграть все
вплоть до 300$" и когда будет информация вас уведомят и предложат оплатить за конкретный
диапазон коэффициентов, вы будете использовать яндекс деньи и их протекцию
Оплачиваете, ставите потом естественно выводите деньги их бк, а код не даете.
Провернуть можно очевидно так же один раз на одни документы.
Пока проблем с доками не было на этом в месяц можно было делать около 200 с
вложениями в 15 т.р.
У кого получилось абузить буду рад спасибке на - Ethereum
(0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798)