Получаем бесплатно договорной матч за 75$ и дороже.,

Отправлено 14 Май 2019 - 18:52

Доброго времени суток, если вы купили этот мануал, будьте готовы покупать

новый кошелёк, а тем кто получил его бесплатно просьба после успеха отправить

на этот ethereum кошелёк (0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798 0.5 ETH

Никакой лишней информации давать не буду, только инструкции, что делать и как.

ДЛЯ ТЕХ У КОГО МЕНЬШЕ 14000 рублей ИЛИ ВСЕГО ПАРА ТЫСЯЧ.

Регистрируемся на capbiz.ценз (не реклама), переходим по банеру с договорными матчами

вверху и пишем продавцу. "Добрый день, хочу начать сотрудничать за процент", вам

предложат верификацию и укажут, что для работы за процент необходима сумма от 500$.

Вы скажите, что согласны и пройдете верификацию как указано у него в теме.

После дождетесь матча если вас верифицировали и все окей, обычно для новичков

дают прогруженные коэффициенты прямо перед началом, но может вам и повезет

получить что-то больше, собственно потом ставите и после прохода сливаетесь

иначе у вас нет денег, чтобы отдавать проценты с 500$. Учтите и не пытайтесь

зарегать новый аккаунт и верифицироваться снова с этим же паспортом у них все

помечено и вам умышленно дадут не тот исход, чтобы вы проиграли, только один

раз можно обмануть на свой личный документ, а дальше для абуза можете

делать на другие документы, как их нарисовать или купить можете найти на

scanoff ценз (не реклама) или на других сервисах которые знаете.

ДЛЯ ТЕХ У КОГО БОЛЬШЕ 14000 рублей.

Тут возможностей побольше, вы можете верифицироваться, чтобы сыграть матч с

протекцией, так же как и впервой части это тоже можно сделать всего один раз

если вы не собираетесь честно платить и сотрудничать. Пишите "Здравствуйте,

хочу начать работать с протекцией" (вы должны подходить по их внутренним правилам,

протекция доступна для Москвы, Питера, Киева и Минска, иначе используйте схему 1

пока она актуальна. Тут вы сами вольны выбирать от своего бюджета коэффициенты

которые вы можете себе позволить, просто сообщите в сообщении "Могу отыграть все

вплоть до 300$" и когда будет информация вас уведомят и предложат оплатить за конкретный

диапазон коэффициентов, вы будете использовать яндекс деньи и их протекцию

Оплачиваете, ставите потом естественно выводите деньги их бк, а код не даете.

Провернуть можно очевидно так же один раз на одни документы.

Пока проблем с доками не было на этом в месяц можно было делать около 200 с

вложениями в 15 т.р.

У кого получилось абузить буду рад спасибке на - Ethereum

(0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798)