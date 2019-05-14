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Получаем бесплатно договорной матч за 75$ и дороже.,

Автор темы ZAXA21, 14 Май 2019 18:52

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#1 ZAXA21

ZAXA21

    Новичок

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Обычный

Отправлено 14 Май 2019 - 18:52

Доброго времени суток, если вы купили этот мануал, будьте готовы покупать 
новый кошелёк, а тем кто получил его бесплатно просьба после успеха отправить 
на этот ethereum кошелёк (0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798 0.5 ETH 
Никакой лишней информации давать не буду, только инструкции, что делать и как. 
ДЛЯ ТЕХ У КОГО МЕНЬШЕ 14000 рублей ИЛИ ВСЕГО ПАРА ТЫСЯЧ. 
Регистрируемся на capbiz.ценз (не реклама), переходим по банеру с договорными матчами 
вверху и пишем продавцу. "Добрый день, хочу начать сотрудничать за процент", вам 
предложат верификацию и укажут, что для работы за процент необходима сумма от 500$. 
Вы скажите, что согласны и пройдете верификацию как указано у него в теме. 
После дождетесь матча если вас верифицировали и все окей, обычно для новичков 
дают прогруженные коэффициенты прямо перед началом, но может вам и повезет 
получить что-то больше, собственно потом ставите и после прохода сливаетесь 
иначе у вас нет денег, чтобы отдавать проценты с 500$. Учтите и не пытайтесь 
зарегать новый аккаунт и верифицироваться снова с этим же паспортом у них все 
помечено и вам умышленно дадут не тот исход, чтобы вы проиграли, только один 
раз можно обмануть на свой личный документ, а дальше для абуза можете 
делать на другие документы, как их нарисовать или купить можете найти на 
scanoff ценз (не реклама) или на других сервисах которые знаете. 
ДЛЯ ТЕХ У КОГО БОЛЬШЕ 14000 рублей. 
Тут возможностей побольше, вы можете верифицироваться, чтобы сыграть матч с 
протекцией, так же как и впервой части это тоже можно сделать всего один раз 
если вы не собираетесь честно платить и сотрудничать. Пишите "Здравствуйте, 
хочу начать работать с протекцией" (вы должны подходить по их внутренним правилам, 
протекция доступна для Москвы, Питера, Киева и Минска, иначе используйте схему 1 
пока она актуальна. Тут вы сами вольны выбирать от своего бюджета коэффициенты 
которые вы можете себе позволить, просто сообщите в сообщении "Могу отыграть все 
вплоть до 300$" и когда будет информация вас уведомят и предложат оплатить за конкретный 
диапазон коэффициентов, вы будете использовать яндекс деньи и их протекцию 
Оплачиваете, ставите потом естественно выводите деньги их бк, а код не даете. 
Провернуть можно очевидно так же один раз на одни документы. 
Пока проблем с доками не было на этом в месяц можно было делать около 200 с 
вложениями в 15 т.р. 
У кого получилось абузить буду рад спасибке на - Ethereum 
(0x392d30cF2ECaAa922eDa5d3ceDAB1122A035d798)

 


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