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Схема за 1000$ - бесплатно!

Автор темы ZAXA21, 14 Май 2019 18:51

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#1 ZAXA21

ZAXA21

    Новичок

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Обычный

Отправлено 14 Май 2019 - 18:51

Здравствуйте, благодарю за покупку этой схемы! 
Мы будем иметь дело с договорными матчами, если вы уже имели опыт в этом, то 
просто забудьте о нем, мы будем сотрудничать с настоящими организаторами. 
1 Регистрируемся на форуме capbiz.ru . 
Вводим ник, маил, пароль все как обычно. 
2 Переходим по банеру в самом верху сайта (Договорные матчи). 
Если вы читаете схему с мобильного устройства, то перейдите в раздел 
"Поиск и предложение работы" и найдите тему "Поиск проставляющих..." от автора 
Couch. 
3 Читаем топик, читаем правила и если есть вопросы f.a.q 
В топике, комментариях, правилах и ответах на вопросы есть очень много информации, 
чтобы не задавать глупых вопросов и не получить отказ в сотрудничестве, советую 
почитать все это и задавать только те вопросы, ответы на которые вы не смогли 
найти. 
4 Считаем ваш бюджет и решаем с каких коэффициентов начнем. 
Для начинающих с небольшим бюджетом и просто, чтобы удостовериться рекомендую 
начинать с прогрузов, после 4-5 начнете понимать с кем работаете и доверять. 
Если вы подходите по условиям, то можете начать работать через протекцию, но 
нужно будет проходить верификацию и палить паспорт, что нам не очень выгодно 
если мы собрались делать большие деньги, поэтому это можно опустить хотя 
некоторые так пытаются обмануть их, чтобы купить через протекцию и не дать 
код после, если не хотите портить репутацию и нацелены на долгую, то просто 
покупаем. 
5 После того как вы просрали все ваши аккаунты в основных бк и получили 
блеклист, начинаем поиск поставщиков аккаунтов бк с большими проигрышами 
на них, договариваемся и покупаем все как обычно, обязательно поставьте впн 
и не заходите со своего айпи на новые аккаунты, чтобы букмекеры вас не видели, 
а то будут ставить огранки на суммы ставки и требовать верификацию на выводах. 
В итоге с 40 стартового капитала получается зарабатывать 200-300 тысяч в месяц. 
Остальное считайте сами, больше суммы больше и риски, поэтому работайте тихо 
и не привлекайте к себе лишнее внимание. Еще раз благодарю за покупку мануала, 
все его обновления доступны в почтовой рассылке, проверяйте почту раз в месяц 
я рассылаю актуальную информацию и делюсь советами по аккаунтам, верификации, 
способам ставок в оффлайне и т.д.

 


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