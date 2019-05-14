Схема за 1000$ - бесплатно!

Отправлено 14 Май 2019 - 18:51

Здравствуйте, благодарю за покупку этой схемы!

Мы будем иметь дело с договорными матчами, если вы уже имели опыт в этом, то

просто забудьте о нем, мы будем сотрудничать с настоящими организаторами.

1 Регистрируемся на форуме capbiz.ru .

Вводим ник, маил, пароль все как обычно.

2 Переходим по банеру в самом верху сайта (Договорные матчи).

Если вы читаете схему с мобильного устройства, то перейдите в раздел

"Поиск и предложение работы" и найдите тему "Поиск проставляющих..." от автора

Couch.

3 Читаем топик, читаем правила и если есть вопросы f.a.q

В топике, комментариях, правилах и ответах на вопросы есть очень много информации,

чтобы не задавать глупых вопросов и не получить отказ в сотрудничестве, советую

почитать все это и задавать только те вопросы, ответы на которые вы не смогли

найти.

4 Считаем ваш бюджет и решаем с каких коэффициентов начнем.

Для начинающих с небольшим бюджетом и просто, чтобы удостовериться рекомендую

начинать с прогрузов, после 4-5 начнете понимать с кем работаете и доверять.

Если вы подходите по условиям, то можете начать работать через протекцию, но

нужно будет проходить верификацию и палить паспорт, что нам не очень выгодно

если мы собрались делать большие деньги, поэтому это можно опустить хотя

некоторые так пытаются обмануть их, чтобы купить через протекцию и не дать

код после, если не хотите портить репутацию и нацелены на долгую, то просто

покупаем.

5 После того как вы просрали все ваши аккаунты в основных бк и получили

блеклист, начинаем поиск поставщиков аккаунтов бк с большими проигрышами

на них, договариваемся и покупаем все как обычно, обязательно поставьте впн

и не заходите со своего айпи на новые аккаунты, чтобы букмекеры вас не видели,

а то будут ставить огранки на суммы ставки и требовать верификацию на выводах.

В итоге с 40 стартового капитала получается зарабатывать 200-300 тысяч в месяц.

Остальное считайте сами, больше суммы больше и риски, поэтому работайте тихо

и не привлекайте к себе лишнее внимание. Еще раз благодарю за покупку мануала,

все его обновления доступны в почтовой рассылке, проверяйте почту раз в месяц

я рассылаю актуальную информацию и делюсь советами по аккаунтам, верификации,

способам ставок в оффлайне и т.д.