Многоуровневая партнерская программа сервиса 7DOCS.RU

Отправлено 14 Май 2019 - 12:10

Заработок на партнерской программе 7DOCS.RU предусматривает 2-уровневую систему партнерских отчислений. Участник партнерской программы гарантированно получает 20% от стоимости заказа привлеченного клиента и 10% от заработка привлеченного партнера.

Своим клиентам сервис 7DOCS.RU предоставляет услуги юридического оформления документов для ведения бизнеса и проведения аукционов. Оказываемые услуги включают в себя ряд документных пакетов, каждый из которых предусматривает для клиента оформление определенного перечня документов. Соответствующие пакеты имеют разную стоимость, при этом наиболее дорогой пакет документов стоит 17000 рублей.

Партнерские ссылки на пакеты документов доступны участнику программы 7DOCS.RU наряду с партнерской ссылкой на главную страницу сайта и партнерской ссылкой для привлечения рефералов. В качестве партнерских материалов участнику партнерской программы доступен также и набор баннеров с рекламой услуг сервиса 7DOCS.RU.