СУПЕР СТРАТЕГИЯ в проекте СУПЕРКОПИЛКА!!! МОЩНЫЙ СТАРТ и ЗАКОЛЬЦОВКА!Один из вариантов пассивного дохода в СК: 1.Делаете вклад на 4-ой Тестовой неделе. 2.Заполняются недели рекламного режима.3.Только после этого создаём первый вклад на выбранной неделе для Закольцовки. Подробности тут https://youtu.be/-gnk7mhSOEs
СуперКопилке 6 лет! Лучший инвестиционный проект платит
Автор темы Юрий36, Сегодня, 01:41
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