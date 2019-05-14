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СуперКопилке 6 лет! Лучший инвестиционный проект платит

Автор темы Юрий36, Сегодня, 01:41

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#1 Юрий36

Юрий36

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Отправлено Сегодня, 01:41

СУПЕР СТРАТЕГИЯ в проекте СУПЕРКОПИЛКА!!! МОЩНЫЙ СТАРТ и ЗАКОЛЬЦОВКА!Один из вариантов пассивного дохода в СК: 1.Делаете вклад на 4-ой Тестовой неделе. 2.Заполняются недели рекламного режима.3.Только после этого создаём первый вклад на выбранной неделе для Закольцовки. Подробности тут https://youtu.be/-gnk7mhSOEs 


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