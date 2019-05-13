Генерация клиентских баз

Отправлено Сегодня, 12:39

Самое большое затруднение в процессе продаж вызывает первичный поиск контактов.

Компания "LeadsforSuccess", мы передаем Вам клиентов которые хотят с Вами работать,

или же даем базу заинтересованных клиентов в товаре, услуге в сфере Вашего бизнеса.

Подготавливая базы, мы выявляем Вашу целевую аудиторию, определяем тип клиента и

выбираем регион продвижения Ваших товаров и услуг. Если Вам нужны клиенты напишите

мне и мы обсудим дальнейшее сотрудничество.

Наши контакты:

Специалист: saagrig

+74993808216

+7 958 5825806

+380443922151

+420234092133

Email: info@1stlfs.сom

Skype:root@1stlfs.com

Telegram: @leadsforsuccess