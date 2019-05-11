Рассылка на авито - Avito Monster Sender

Программа для рассылки сообщений авторам объявлений
Avito Monster Sender - эффективный инструмент для автоматизации работы на крупнейшей доске объявлений. Работа с этой программой - хороший способ продвижения бизнеса и услуг, вашу рекламу увидит вся целевая аудитория
В дополнение вы получаете программу Avito Talker - автоответчик для авито. Программа умеет не только отвечать на входящие сообщения, но и выгружать непрочитанные диалоги
Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru..._monster_sender
— Многопоточная рассылка в личные сообщения по заданной категории
— Чекер аккаунтов
— Парсер объявлений
— Отправка тестовых сообщений в момент работы для проверки доставляемости
— Многопоточные автоответы на личные сообщения в двух режимах
— Выгрузка непрочитанных диалогов в текстовый файл
— Поддержка прокси, юзер агентов
— Учет дубликатов
— Поддержка рандомизации текста
— Создание отчета о работе
Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient
Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client
Программа для рассылки в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot
Программа для продвижения в инстаграме https://devorigin.ru/instagen
Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master
Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger