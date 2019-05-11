Рассылка на авито - Avito Monster Sender

Отправлено Сегодня, 10:15

Программа для рассылки сообщений авторам объявлений

Avito Monster Sender - эффективный инструмент для автоматизации работы на крупнейшей доске объявлений. Работа с этой программой - хороший способ продвижения бизнеса и услуг, вашу рекламу увидит вся целевая аудитория

В дополнение вы получаете программу Avito Talker - автоответчик для авито. Программа умеет не только отвечать на входящие сообщения, но и выгружать непрочитанные диалоги

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru..._monster_sender

— Многопоточная рассылка в личные сообщения по заданной категории

— Чекер аккаунтов

— Парсер объявлений

— Отправка тестовых сообщений в момент работы для проверки доставляемости

— Многопоточные автоответы на личные сообщения в двух режимах

— Выгрузка непрочитанных диалогов в текстовый файл

— Поддержка прокси, юзер агентов

— Учет дубликатов

— Поддержка рандомизации текста

— Создание отчета о работе

Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient

Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client

Программа для рассылки в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot

Программа для продвижения в инстаграме https://devorigin.ru/instagen

Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master

Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger