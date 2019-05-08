День Победы глазами разных стран

Отправлено Вчера, 21:19

Как помнить о подвиге, когда твоё правительство давно о нем забыло?..



Великая Отечественная война это знаковое событие в мировой истории и одно из самых трагических и героических событий в истории нашей страны. Победа в этой войне была одержана народами Советского Союза над фашистской Германией ценой жизни огромного количества людей, которые сознательно шли на самопожертвование во благо общества.



Однако те самые народы, которым подарили Победу советские солдаты ценой своей жизни забыли об этом и более того делают все для того, чтобы принизить значение нашей страны, ценой фальсификации итогов Второй мировой войны и Победы советского народа!



В настоящее время пятая часть европейцев просто ничего не знает о событиях 74-летней давности, и лишь каждый восьмой считает, что ключевую роль в освобождении Европы от фашизма сыграла советская армия. Европейцам десятилетиями корректируют сознание относительно роли СССР и России в истории ХХ века.



Конечно, эта позиция далеко не всех, например президент Чехии Милош Земан однажды сказал в адрес России: «Я благодарен вам за то, что чехи сегодня не говорят по-немецки». Совсем другое дело правительство Польши, которое забыло, кто освобождал Польшу от немецко-фашистской оккупации и в последнее время делает все, чтобы сказать об этом всему миру.



Русофобия стала официальной политикой Польши. Попытки переписать историю нужна польскому правительству в первую очередь для того, чтобы объединить большие группы поляков, которые проголосуют за них на выборах.

Однако, позиция польского правительства далеко не означает позицию польского народа, и есть еще люди, которые помнят и чтят роль советского солдата в великой Победе!



В преддверии празднования 74 — годовщины победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне порталу readovka.ru удалось пообщаться с лидером польского мемориального общества «KURSK», которое уже несколько лет на благотворительных началах занимается восстановлением военных и исторических памятников советским солдатам, находящихся на территории современной Польши — Ежи Тыцом.



— Здравствуйте Ежи! Расскажите немного о себе, что подвигло Вас на создание содружества «KURSK»?



— Я работаю, потому что моя семья существует сейчас благодаря Русскому солдату. Деревню, где жила моя мать в детстве освободил ОН. И всех детей из-под огня вывез ОН. И накормил всех потом тоже ОН. Русский солдат. Мне мама дала наказ — память и доброе имя этого СОЛДАТА хранить и беречь.

Легко ли? Конечно, нет. Историю о том, как были арестованы и депортированы россияне, волонтёры Содружества вы, наверное, знаете? На всех нас вылили тонны клеветы и грязи СМИ Польши. Мне самому поступают угрозы. На меня постоянно подают жалобы в прокуратуру, требуя признать мою деятельность незаконной...

Мы занимаемся этим с 2008 года. Правда, в начале это было 2-3 небольших объекта в год. Теперь мы реставрируем целые кладбища, братские могилы советских солдат, где похоронены тысячи ваших соотечественников.

Памятники мы сейчас не ремонтируем, потому что в силу вступил закон и поправки к нему от 22/06/17, по которым все памятники оказались вне закона. Изуверский такой закон. И все это происходит в самом сердце Европы, в центре ЕС.



— Есть ли в Польше подобные организации? Много ли их?



— Нет, таких как мы нет. Есть общественники, которые пытаются сохранить память о советском солдате-освободителе хотя бы проводя встречи памяти, но их мало, и они все находятся под давлением властей.

А некоторые и просто нечистоплотны в своих действиях...



— Расскажите есть ли сейчас какие-либо проекты в работе? Какие планы на ближайшее будущее?



— В планах — ремонт в Жешуве — кладбище советских воинов и могила Ивана Туркенича (активиста «Молодой гвардии», между прочим. Он — один их немногих выжил и воевал потом в рядах Красной Армии. Погиб на территории современной Польши в районе г.Жешув)

И ремонт могилы советских военнопленных в г.Домброва-Козловска.

Только что отреставрировали памятник советско-польскому братству по оружию в г.Свиноуйсце.



— Как рядовые граждане Польши относятся к деятельности содружества «KURSK»?



— Многие еще не забыли, кому Польша обязана и свободой, и спасением от воплощения гитлеровского «Плана Ост»... Многие. Но не все. К сожалению, властям удалось вскормить целое поколение русофобов и людей, ненавидящих образ советского солдата-освободителя...



— Оказывают ли Вам содействие органы власти, организации, или польские граждане?



— Граждане — да. Власти на местах, в основном, да. Хотя, есть и печальные примеры. Пример Тщанки вот. Где местные власти снесли памятник на могиле воинов, а потом и разрушили саму могилу...



— В чем, по Вашему мнению, причины появления в Польше закона о декомунизации?



— В политике. Это выгодно определенным силам. Cui prodest? «Кому это выгодно?» Поссорить Польшу с Россией. Это может дорого стоить всем сторонам...



— Как граждане Польши относятся к данному закону?



— По-разному относятся. Население Польши сейчас разделено как никогда, пожалуй. «Спасибо» в кавычках за это властям Польши...



— Оказывают ли на Вас давление правительство или правоохранительные органы в связи с деятельностью содружества «KURSK»?



— Да. Но сила — в правде, не так ли? А правда на стороне тех, кто несет мир, а не войну...





К слову содружество «KURSK» занимается волонтёрской деятельностью на военных кладбищах в Польше. Проводит ремонты, обновления надгробий, могил и захоронений воинов всех сражений, когда-либо имевших место на территории современной Польши.



Сотрудничая с Красным Крестом Республики Польша, разыскивает места захоронений солдат Войска Польского (Armia Wojska Polskiego), Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии, погибших на территории Польши во время военных действий в прошлом веке.



Осенью 2017 года Содружество созвало в Варшаве Первую Международную конференцию «Чтите их память...», посвящённую ситуации с советскими памятниками в Польше и странах восточной Европы. Также были проведены Круглые столы по ситуации со сносом Мавзолея на захоронении советских воинов в Тщанке, и разрушению памятников в Лидзбак-Варьминском.



Однако такая деятельность противоречит идеологии действующего правительства Польши, которое то и дело кричит, что Москва использует историческую политику для давления на другие государства и не могла не попасть в объектив правоохранителей.



В мае прошлого года Содружество «KURSK» и его волонтеры подверглась беспрецедентной травле, организованной польскими властями. Координатор Содружества в Российской Федерации Анна Захарян и переводчица-волонтер Катерина Цивильская были депортированы из Польши, так как они не поверите — представляли «угрозу национальной безопасности».



Чтобы рассказать о том, что именно происходит, Ежи Тыц и Анна Захарян написали книгу — сборник «нереальных реальностей Польши», где авторы рассказали не только о деятельности Содружества но и о том, как устроена «демократия» по-польски!



Но как сказал господин Ежи Тыц: «сила — в правде», так что Бог им (польскому правительству) судья!





Справка : Ежи ТЫЦ, гражданин Польши, родился 24 ноября 1967 года. Служил военным артиллеристом, после работал полицейским. Сейчас владеет частным хозяйством в небольшой деревне. Организатор польского движения «Курск».



Источник: https://readovka.ru/news/44847

