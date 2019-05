⭐X-ELEMENT⭐Купить верифицированный кошелек биржу, букмекерскую контору

Отправлено Сегодня, 10:08

Экономим Ваше время. Заботимся о анонимности.

Ставим акцент на качество. Высоко ценим безопасность.

Долгосрочность и надежность залог построения крепких отношений!

HOT

Bitlish.com----------RUS 199$

Bitlish.com + Skrill RUS 250$

Bitlish.com + Netell RUS 250$

CoinDeal.com-----------RUS 199$

CoinDeal.com + Skrill RUS 250$

CoinDeal.com + Netell RUS 250$

EXMO--------RUS-199$

EPAY.COM--- RUS 35$

PIASTRIX----RUS 68$

W1 WALLET--RUS 59$

Transferwise-RUS 39$- UK 77$

WIREX------150$

BITPANDA--199$

ADVCASH---------RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 350$

PAYEER------------RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 350$

PERFECT MONEY--RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 250$

EPAYMENTS-------RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 350$

PAXUM------------RUS 35$ - EUR 89$ - BIZ 350$

ECOPAYZ----------RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 450$

CAPITALIST-------RUS 26$ - EUR 68$ - BIZ 350$

EPAYSERVICE-----RUS 29$ - EUR 68$ - BIZ 350$

PAYSERA----------RUS 99$ - BYL 99$ - BIZ 450$

STP----------------RUS 59$ - EUR 99$ - BIZ STARTER 350$

PAYZA-------------RUS 29$ - EUR 68$ - BIZ 68$

TETHER------------RUS 39$ - EUR 68$

PAYONEER---------RUS 48$ - EUR 88$

AXIMETRIA--------RUS 178$ - EUR 222$

WEPAY Business 110$

WEPAY + CHIMEBANK 145$

Pay.g2a.com Basic verification Merchant 99$

SQUARE verif Bank, Ein+ 79$

Goldmoney RUS 145$

Skrill RUS 35$

Skrill RUS [с отлежкой и транзакциями] 29$

Skrill KZ [с отлежкой и транзакциями] 20$

Skrill EUR 68$

Skrill EUR [с отлежкой и транзакциями] 68$

Skrill UK 68$

Skrill UK [с отлежкой и транзакциями] 68$

Skrill EUR + Bet365 EUR

Skrill UK + Bet365 UK

Skrill BIZ 500$

Neteller RUS 35$

Neteller RUS [с отлежкой и транзакциями] 29$

Neteller EUR 68$

Neteller EUR [с отлежкой и транзакциями] 68$

Neteller UK 68$

Neteller UK [с отлежкой и транзакциями] 68$

Neteller EUR + Bet365

Neteller UK + Bet365

Neteller BIZ 500$

PP RU + Virtual card RU 68$

PP US VCC verified 68$

PP + CHIME BANK link 120$

PP + Walmartmoneycard in pp 120$

PP US + Gobank (verifid pp VBA) 98$

PP Business US + Chime (verifid pp VBA) 145$

PP самореги (от 200 шт) 750$

PP business (same data) + EBAY SELLER business acc + EIN 190$

GOOGLE PAY US (bank verified) 49$

QIWI RU профессионал (максимум) с откл. смс 29$

QIWI RU основной (стандарт) с откл. смс 8$

QIWI RU минимальный (анонимный) с откл. смс 4$

QIWI RU + сим на одно лицо 55$

QIWI RU + красивый номер телефона

QIWI RU на дропа c гарантией 135$

QIWI Белорусь (отправка сим) 125$

QIWI чисто пластик 45$

YANDEX RU Идентифицированный 35$

YANDEX RU Именной 8$

YANDEX RU Анонимный 4$

YANDEX RU + сим на одно лицо 55$

YANDEX RU + красивый номер телефона

YANDEX RU на дропа c гарантией 135$

YANDEX Белорусь (отправка сим) 125$

YANDEX RU копирование 13$

YANDEX RU чисто пластик 45$

WebMoney RU формальный 26$

WebMoney RU начальный 99$

WebMoney RU персональный 450$

WebMoney RU старые кошельки 100-600$

WebMoney UKR формальный 26$

WebMoney UKR начальный 99$

WebMoney UKR персональный 450$

WebMoney UKR псевдонимы старые 28$

WebMoney BY начальный 250$

WebMoney KZ формальный 35$

WebMoney RU начальный + QIWI + Yandex + Кукуруза

WebMoney RU формальный + QIWI + Yandex + Кукуруза

WebMoney RU персональный + QIWI + Yandex + Кукуруза

Купить Изготовление верифицированных кошельков на заказ:

Liqpay, Payin, 1cupis, Entropay, Revolut, LeuPay EUR, Paysera EUR, stripe, N26

TENx, Wirex, WestStein, Sogexia, Xapo, Wavy,б Bitwala, Bitnovo, icard, uquid

Shift, WEX, Spectrocoin, Mistertango, СOINSBANK,б bitpanda, bitpay.com, Loot

Weststeincard, Entropat, Dipocket, Viabuy, Monese, Wagecan, Monaco, POLI, UPHOLD

CryproPay.me,б Bitpay, UNICHANGE, Bitexbook, Paysend, Findo, alipay, Bunq, Neat

aximetria, бglob-coin, dipocket, Bitnovo, UKASH, NORDEA, TRUSTPAY, paysend

RAPIDA, Robokassa, Moneta.ru, Z-payments, RBK-money, MoneyPolo, privacy.com

Telphin, Оnlinesim, Zadarma, Google Play и IOS developer, PokerStars / iPoker

EBAY SELLER, Amazon, Walmart, Aliexpress, ShopRunner, GooglPAY, Amex Rewards

SHODAN.io, Spotify US, 2x Google.com Voice US, UNiDAYS US, StryPAy

*NEW. Кошелек оформленный на живого человека. Услуга дает возможность при необходимости

сделать любой требуемый документ, что повышает безопасность и снижает риск потери средств.

Стоимость услуги +150$ к цене кошелька. Стоимость одного вызова человека +50$

**NEW. Кошельки с отлежкой и транзакциями. Обеспечивают более надежное использование по

сравнению с ново зарегистрированными аккаунтами. Наличие по конкретному кошельку уточнять.

QIWI RUS---------79$

QIWI именная----89$

QIWI приоритет--99$

Кукуруза----------39$

Кукуруза World---49$

YANDEX RUS------79$

YANDEX именная-89$

Билайн WORLD---69$

Билайн Standart--59$

Мегафон----------59$

TALK BANK--------89$

POCHTABANK-----110$

Revolut EUR------399$

Paysera EUR------450$

Wirex EUR--------399$

Weststeincard----299$

Sogexia EUR------299$

Banq--------------299$

Radius Money----250$

Payoneer.com----250$

EPAYSERVICES---299$

Skrill--------------250$

Neteller-----------250$

Aximetria.com---350$

Другие: в наличие.

Наличие карт уточнять:

Epayments, LeuPay EUR, ADV CASH, Payeer, Paxum, N26, Mistertango

NEAT, ecopayz.com, viabuy.com, mycard2go.com, monese.com, OOOPay

QIWI-----22$

YANDEX--22$

W1-------22$

МОБИ----22$

winline---29$

PP--------22$

Цупис----22$

Иностр---29$

ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ US для PP, VENMO, STRIPE и т.д

Movo .cash US ( VCC + Bank AN RN) 1шт. 120$

Movo .cash US ( VCC + Bank AN RN) 5шт. 499$

Movo .cash US ( VCC + Bank AN RN) 20шт 999$

MONEYGRAM.com (US + foto id) 79$

FIDELITY US BANK 199$

Chime Bank account US (AN RN) 99$

Walmart moneycard.com Bank (Virtual visa +AN RN) 69$

Gobank.com Bank (Virtual visa + AN RN) 79$

Greendot.com Bank (Virtual visa + AN RN) 79$

Waleteros US (VCC + Bank AN RN) 99$

Cash.me (Cash App + virtual VISA us) 55$

Westernunion.com US с отлежкой и транзакциями 150$

Icard.com Virtual visa + MC (наличие уточнять)

Account UK прием до 1000 номиналы 50, 100 под Ваши данные

Account US прием до 1000$ номиналы 50, 100$ под Ваши данные

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ + КОШЕЛЕК:

skrill/neteller(RU) + Bet365 (RU) 49$ -

skrill/neteller (Без верификации) + Bet365 (RU) 32$

skrill/neteller (Без верификации) + Betfair (UK)/(EURO) 39$

skrill/neteller (Без верификации) + Paddypower (UK)/(EURO) 39$

skrill/neteller (UK) + SKYBET (UK) 99$

skrill/neteller (UK) + marathonbet(UK) 69$

skrill/neteller (UK) + BET365(UK) 120$

skrill/neteller (UK) + 1xbet (Bangladesh) 69$

skrill/neteller (UK) + Bet365 (Bangladesh) 75$

skrill/neteller (UK) + UNIBET (Bangladesh) 75$

skrill/neteller (UK) + BETFAIR (Bangladesh) 75$

skrill/neteller (Без верификации) + SKYBET (UK) 69$

skrill/neteller (Без верификации) + marathonbet (UK) 39$

skrill/neteller (Без верификации) + BET365 (UK) 49$

skrill/neteller (Без верификации) + UNIBET (UK) 39$

skrill/neteller (Без верификации) + 1xbet (UK) 39$

skrill/neteller (Без верификации) + BETFAIR (UK) 38$

Наличие уточнять:

Кошелек + Netbet, Фонбет, Марафон, 888, betonline, ПариМатч, Фанбет, Bwin

Bingoboom, ligastavok, partypoker, totogaming, titanbet, pinnaclesports

Etopaz, olimp, Melbet, winline, Sbobet, WilliamHill, Pinnacle, betcity

Sportingbet, 10BET, Зенит, Mostbet, WindBet, Unibet, фаворит, leon, baltbet

БИРЖИ:

Kraken 79$

Paxful 79$

Bittrex 99$

LOCALBITCOINS 59$

LOCALBITCOINS Trade volume 2-5 BTC Feedback 100% + 20 trades 199$

BITSTAMP 99$

Bitexbook 99$

Poloniex 99$

Cryptopia 99$

UPHOLD 99$

CIRCLE.COM 79$

HUOBI.com 99$

SHODAN.io 49$

EXMO 199$

BINANCE 199$

LiteForex 39$

LiveCoin 99$

Exmo 199$

Наличие уточнять:

HitBTC, Cex.io, Coinmama, Changelly, COINBASE, Kucoin, Coral, Ladbrokes

OKEx, YoBit, Bitfinex, BitMEX, Mercatox, INDX, Kuna, Coinmama, BitMart

LocalCoins24, Bitsane, Bithumb, GDAX, BTCC, CoinsBank, HitBTC, BitMarket

KuCoin, Cryptopia, BitFlip, BTC Trade, ECoin, OKcoin, WCX, ZB.com, IDAX

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС УСЛУГ:

1. Скупка заблокированных кошельков. 5-30%

2. Продажа не верифицированных кошельков: почта + аккаунт 3$

3. Заявление на разблокировку кукурузы 89$

4. Информация для регистрации US STRIPE Business + EIN 38$

5. Информация для регистрации US PP, ebay, amazon (name, address, dob, ssn) 10$

6. Изготовление оптовых и индивидуальных заказов.

7. Привязка нашего телефона. Прием смс и звонков. Любые страны от 3$

8. Видео верифицикация для иных сервисов. От 65$

9. Прием звонков/смс/писем. 10$/1$/90$

10. Комплекты уникальных документов в одни руки: UK, Germany, Italy, Bahrain: 68$шт.

11. Аккаунты: фриланс, модели, магазины.. Акки форумов не продаем!!

ВНИМАНИЕ !!!

Правила предоставления услуг:

1. В комплект входит: почта+пароль, аккаунт+пароль, скан главной страницы паспорта, рекомендации по безопасности.

2. Принимаем к оплате: Perfect Money, Qiwi, Yandex, Bitoin, Payeer, AdvCash, Ethereum, LiteCoin, NEO.

3. Регламент на доставку готовых кошельков 1-48 часов после оплаты. (за исключением форс-мажорных обстоятельств)

4. Регламент на доставку "изготовления кошельков на заказ" 1-10 дней в зависимости от заказа. (за исключением форс-мажорных обстоятельств)

5. Доставка происходит обратно, на те же контакты откуда пришел запрос на покупку.

6. Гарантия на товар, только при проверке заказа в течение 24 часов.

По истечению данного времени, претензии не принимаются, а спорные вопросы решаются в индивидуальном порядке.

7. После покупки необходимо: 1. Сменить пароль у почты и аккаунта. 2. Выполнить настройки безопасности почты и аккаунта.

7. Если аккаунт предусматривает: 1. Сменить телефон. 2. Сменить почту. 3. Перевыпустить коды, ключи. 4. Сменить секретные слова.

8. Продавец обязуется заменить кошелек и решить любой вопрос в случае ошибок и проблем со стороны сервиса.

9. Существуют скидки на покупку более 5 аккаунтов одновременно.

10. Возможно так же приобрести отдельно документы для верификации, но не всегда. По запросу.

11. Наличие кошельков, аккаунтов и карт необходимо уточнять.

12. Комплектацию кошельков и аккаунтов необходимо уточнять.

13. Цены уточнять, так как они могут меняться.

14. Товар требующий отправки, доставку оплачивает покупатель при его получение.

15. Материалы используются, только людей, давшие согласие на использования своих данных.

16. Сервис (в лице продавца), не несет ответственности за работу почтовых и курьерских служб.

17. Сервис (в лице продавца), не несет ответственности если вы по своей не внимательности, совершили сделку через фейковый контакт.

18. Сервис (в лице продавца), не несет ответственности за сохранность средств покупателя, а так же блокировку со стороны платежной системы.

19. Сервис (в лице продавца), не несет ответственности за не знания как пользоваться тем или иным аккаунтом.

20. Сервис (в лице продавца), вправе отказать покупателю в консультации по схемам, лимитам и т.п

21. Сервис (в лице продавца), не несет ответственности за не правильно выбранный покупателем товар.

22. Добавление любого нашего контакта для связи, автоматически расценивается как согласие с правилами и условиями нашего сервиса.

1. Подключите свой бизнес к нашей системе продаж и начните зарабатывать прямо сейчас.

Для оптовых заказов действует прогресcивная шкала скидок:

От 5шт -5%

От 10шт-10%

От 15шт-15%

От 20шт-20%

От 25шт-25%

От 50шт-35%

2. Получите дополнительно постоянную скидку 1%. Для этого Вам необходимо:

Вступить в наш закрытый телеграмм канал https://t.me/WALLETS_PRIVATE

Канал создан для уведомления о новых товарах, акциях, программах сотрудничества и скидках.

*Важным правилом активации всех скидок- это уведомление о них продавца перед заказом.

Покупка уже готового электронного кошелька, значительно облегчает процесс и экономит ваше время.

Подключаем бизнес: обмен валюты, хайп, млм, игры, казино, букмекерские конторы, форумы, ввод/вывод, магазины, сервисы...

Наша основная задача: надежность, порядочность, выполнение всех обязательств, максимальное качество товара.

Вы можете купить верифицированный кошелек, биржу, букмекерскую контору или документы для верификации прямо сейчас!

Работаем 24/7/365 online.

Материал принадлежит сервису X-ELEMENT. Запрещено копирование и распространение данного контента!