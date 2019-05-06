PayKassa.pro - прием криптовалюты на вашем сайте, мерчант, массовые вы

Отправлено Вчера, 15:44

PayKassa.pro — это удобный сервис приема онлайн платежей в криптовалюте для онлайн-бизнеса. Мы работаем со следующими крипто-монетами: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Tron, Waves, Dogecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Monero, Ethereum Classic, Dash и др. В данный момент сервис позволяет быстро подключить прием электронных денег без необходимости в длительной модерации и предоставлении документов для - Payeer, Advcash, Perfect Money.

Наш сервис изначально проектировался так, чтобы предоставить возможность простой и быстрой интеграции приема оплаты и массовых выплат, как для опытных специалистов, так и для новичков. Продуманная система SCI и API позволяет исключить ошибки при интеграции, все проверки необходимые для безопасного зачисления средств, осуществляются на нашей стороне. Вам же необходимо просто проверить ответ от нашего сервиса на предмет наличия ошибки, если ошибки нет значит зачисление или выплата прошли успешно.

Так же наши специалисты разработали готовые модули для популярных CMS, используя их вы можете настроить прием криптовалют буквально в несколько кликов для таких популярных CMS как: WordPress, OpenCart, 1С Битрикс, ShopScript, HostCMS, cs.cart, UMI.CMS, AmiroCMS, MODX, PrestaShop, PHPShop и др. Стоит отметить, что список постоянно расширяется. Не так давно интеграцию нашего сервиса в базовую поставку своего продукта провела компания Best Curs, они выпускают высококачественный инструмент для запуска своего обменника валют. Теперь каждый клиент использующий их решение может в несколько кликов подключить наш сервис и значительно повысить обороты своего бизнеса.

Система PayKassa.pro роботает как с физическими так и с юридическими лицами, все что требуется для подключения это желание и активный адрес электронной почты. После прохождения быстрой регистрации, Вам нужно создать магазин и API доступы. После указания необходимых настроек, Вы можете сразу приступать к работе.

На данный момент с нами сотрудничают уже более 1600 активных магазинов это - биржи, инвестиционные платформы, ico, обменные пункты, хостинги, сайты 18+ и традиционный бизнес.

В этой теме мы хотим ответить на ваши вопросы, обсуждать возможности расширения функционала, улучшения качества обслуживания наших клиентов. Мы открыты к пожеланиям и конструктивной критике! Ну и самое главное приглашаем присоединится к нам и попробовать наш сервис - это бесплатно!

С уважением,

команда PayKassa.pro