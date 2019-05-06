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OKBot - рассылка в одноклассниках​

Автор темы JavaDeveloper, Сегодня, 08:29

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#1 JavaDeveloper

JavaDeveloper

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Отправлено Сегодня, 08:29


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Программа для рассылки по группам и альбомам на одноклассниках - OKBot​

Продвигайте свои услуги или партнерские ссылки среди взрослой и платежеспособной аудитории в тематических группах, ссылки на которые вы можете задать сами либо воспользоваться автоматическим парсером групп по параметрам. Бот вступает в заданные группы и размещает ссылки с вашим рекламным текстом в комментариях тем, видео или в описании к загружаемым фотографиям. Это быстрый и недорогой способ раскрутки группы, рассылки рекламы, привлечения клиентов, продвижения бизнеса и просто хороший инструмент для заработка в интернете.
Фотографии, видео и темы на одноклассниках активно обсуждаются, комментируются и показываются в новостной ленте. Данный софт - отличный способ добычи трафика.
 

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/okbot

Возможности программы
— Загрузка фото с описанием в группы
— Загрузка фото с описанием в альбомы по списку
— Комментирование видео в группах
— Комментирование видео по списку
— Комментирование тем в группах
— Прикрепление изображений к комментариям
— Возможность спарсить группы
— Поддержка прокси, юзер агентов
— Поддержка рандомизации текста
— При работе в любом режиме бот вступает в группы (кроме парсера)
— Создание отчета о работе
 
Цена: 700 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
 
Другие мои программы для рассылки и продвижения в социальных сетях и на досках объявлений https://devorigin.ru/

 

 


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