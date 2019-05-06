OKBot - рассылка в одноклассниках​

Программа для рассылки по группам и альбомам на одноклассниках - OKBot​

Продвигайте свои услуги или партнерские ссылки среди взрослой и платежеспособной аудитории в тематических группах, ссылки на которые вы можете задать сами либо воспользоваться автоматическим парсером групп по параметрам. Бот вступает в заданные группы и размещает ссылки с вашим рекламным текстом в комментариях тем, видео или в описании к загружаемым фотографиям. Это быстрый и недорогой способ раскрутки группы, рассылки рекламы, привлечения клиентов, продвижения бизнеса и просто хороший инструмент для заработка в интернете.

Фотографии, видео и темы на одноклассниках активно обсуждаются, комментируются и показываются в новостной ленте. Данный софт - отличный способ добычи трафика.

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/okbot

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Возможности программы

— Загрузка фото с описанием в группы

— Загрузка фото с описанием в альбомы по списку

— Комментирование видео в группах

— Комментирование видео по списку

— Комментирование тем в группах

— Прикрепление изображений к комментариям

— Возможность спарсить группы

— Поддержка прокси, юзер агентов

— Поддержка рандомизации текста

— При работе в любом режиме бот вступает в группы (кроме парсера)

— Создание отчета о работе

Цена: 700 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

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