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Ищу продюсера инфобизнеса

Автор темы Сергей212, Вчера, 18:42

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#1 Сергей212

Сергей212

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:42

Здравствуйте! 

 

Я автор трех уникальных инфопродуктов. Один из них по революционно оптимальному открытию чакр. Два других по безлекарственному лечению многих заболеваний, многие из которых считаются неизлечимыми. Я работал над этими весьма и весьма незаурядными трудами много лет. Я ищу продюсера инфобизнеса. Условия - 50% на 50%. Я хотел бы заниматься тренерской деятельностью, все остальное оставляя на продюсера. Продюсер может вмешиваться во все. Мое слово последнее только в отношении редакции инфопродуктов. Делать продюсер может также все кроме СПАМа.

 

 

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 759 сообщений
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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 19:29

Если продюсер решит, что в Ваш продукт следует внести какие-то изменения, что-то добавить, что-то убрать, что-то доработать (причем сделано это будет с целью увеличения продаж), Ваша реакция? Доработаете продукт или будете настаивать на своем, что продукт уникален и обещает много продаж?


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