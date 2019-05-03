Отправлено Вчера, 18:42

Здравствуйте!

Я автор трех уникальных инфопродуктов. Один из них по революционно оптимальному открытию чакр. Два других по безлекарственному лечению многих заболеваний, многие из которых считаются неизлечимыми. Я работал над этими весьма и весьма незаурядными трудами много лет. Я ищу продюсера инфобизнеса. Условия - 50% на 50%. Я хотел бы заниматься тренерской деятельностью, все остальное оставляя на продюсера. Продюсер может вмешиваться во все. Мое слово последнее только в отношении редакции инфопродуктов. Делать продюсер может также все кроме СПАМа.