AmegaBOOM - форекс партнерская программа

AmegaBOOM это:
Бонус для каждого трейдера
15 USD каждому новому клиенту
10 USD за каждого привлеченного нового клиента
Возможность увеличить бонус до 1000 USD
Мгновенное начисление бонуса
Свободный вывод прибыли
Не требуется внесение собственных средств
Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход
Чтобы Принять участие:
1. Зарегистрируйтесь на сайте компании AMEGA / Home
2. Верифицируйте аккаунт.
3. Откройте торговый счет Premium Promo MT5.
4. На странице Акции https://www.amegafx....bonus/amegaboom в специальной форме выберите торговый счет, необходимый для участия, и нажмите кнопку «Принять участие».
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