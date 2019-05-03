AmegaBOOM - форекс партнерская программа

Отправлено Сегодня, 13:51

AmegaBOOM это:



Бонус для каждого трейдера

15 USD каждому новому клиенту

10 USD за каждого привлеченного нового клиента

Возможность увеличить бонус до 1000 USD

Мгновенное начисление бонуса

Свободный вывод прибыли

Не требуется внесение собственных средств

Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход



Чтобы Принять участие:



1. Зарегистрируйтесь на сайте компании AMEGA / Home



2. Верифицируйте аккаунт.



3. Откройте торговый счет Premium Promo MT5.



4. На странице Акции https://www.amegafx....bonus/amegaboom в специальной форме выберите торговый счет, необходимый для участия, и нажмите кнопку «Принять участие».

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