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Проверка вашего сайта на юзабилити

Автор темы Марина858, Вчера, 17:40

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#1 Марина858

Марина858

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Отправлено Вчера, 17:40

Здравствуйте, пользователи форума! Если у вас есть свой бизнес в сети, то вы знаете как важна хорошая упаковка продукта на вашем сайте. 
Представьте, что ваш бизнес лежит на полке в супермаркете рядом с другими продуктами. Также на полке бизнесы ваших конкурентов. Мимо проходят потенциальные клиенты или партнеры и выбирают они не вас. Знаете почему? Потому что у вашего бизнеса может быть недостаточно мощная упаковка. 

Проверить на качество упаковки вашего бизнеса можно, проведя бесплатный аудит по юзабилити сайта у меня вот тут http://copyright-studio.ru/audit_sayta Там же вы найдете информацию обо мне и почему я провожу бесплатные аудиты сайтов. 

Или вы можете написать мне напрямую в личные сообщения https://vk.com/id290701871 если хотели бы проверить свой сайт на то отвечает ли он в полную меру запросам покупателей или нет. 

И помните, в зависимости от того, насколько эффективно вы упакуете свой бизнес, зависит эффективность бизнеса в целом.

 


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