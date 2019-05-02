Биржа BITEXBOOK - обмен BTC, ETH за RUB и USD (Visa,MC,WM,Qiwi,ЯД..)

Отправлено Сегодня, 09:00

BITEXBOOK — молодая, обладающая большим потенциалом русскоязычная биржа криптовалют, которая адаптирована под каждого. Будь вы новичком или опытным трейдером, вы без проблем найдете для себя более выгодные условия для торговли или обмена средств.

Площадка идеально подходит для того, чтобы быстро, легко и с минимальными потерями приобрести криптовалюту за фиатные деньги. Функционал биржи реализован как на русском, так и на английском языках.

Идентификация персональных данных на нашем сайте не вызывает сложностей, а также не отнимает много времени. Для того, чтобы дополнительно обезопасить свой аккаунт, вы можете выбрать один из предложенных способов двухфакторной аутентификации (e-mail, sms, google). Все это можно активировать в разделе «Безопасность» во вкладке «Двухфакторная аутентификация».

Пополнить счет на бирже вы можете как рублями, так и долларами через платежные системы, а также банковской картой:

VISA

MasterCard

WebMoney

QIWI

ЯндексДеньги (обмен яндекс на биткоин)

СбербанкОнлайн

Вывод криптовалюты вы можете осуществить на рубли популярных электронных платежных систем:

VISA

MasterCard

МИР

ЯндексДеньги

Преимущества биржи

К преимуществам данной биржи можно отнести быстрое пополнение счетов. Уже спустя минуту, пользователь может спокойно приступать к торгам или обмену на бирже. А вывод средств составит максимум 60 минут.

Если какая-то из операций вызвала у вас затруднение, есть возможность связаться с круглосуточной службой поддержки.

Также BITEXBOOK по достоинству можно назвать надежной биржей криптовалют, ведь средства клиентов хранятся только на холодных кошельках без доступа в Интернет. А фиатные активы под надежной защитой крупных европейских банков.

Еще одним не маловажным плюсом биржи является верификация. Пользователи часто сталкиваются с проблемой длительной верификации. На BITEXBOOK служба безопасности проверит ваши документы за 24 часа.