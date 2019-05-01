Недорогой профильный прогон по мощным трастовым сайтам и форумам

Отправлено Вчера, 14:06

Здравствуйте, меня зовут Сергeй! Хочу предложить к вашему вниманию услугу по прогону сайта по трастовых форумам. Ссылки проставляются в профилях на форумах и сайтах. Базу отбирал самостоятельно. Постоянно обновляют.

Все ссылки безанкорные (по требованию могу разместить и анкорные, но не на всех форумах можно анкорные размещать), отлично индексируются, не заспамлены и имеют высокие показатели ИКС и траста.

Пишу небольшой околоссылочный текст до 500 символов. Некоторые форумы не дают поставить текст. По желанию можно предоставить свой.

Также на некоторых площадках нельзя проставлять ссылки с https протоколом, поэтому будет проставлено с http.

Что дает профильный прогон по трастовым сайтам?

• Увеличение показателей ИКС.

• Разбавление ссылочной массы безанкорными ссылками.

• Поднятие посещаемости (Рост позиций сайта в поисковых системах).

• Увеличение траста сайта.

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ТАРИФЫ:

Прогон по 60 трастовым профилям: 150р.

Прогон по 130 трастовым профилям: 300р.

Прогон по 200 трастовым профилям: 600р.

Прогон по 400 трастовым профилям: 1000 рублей.

При заказе от 3-х сайтов, скидка 10%!

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Немного о базе:

• Ссылки и профили не удаляются администрацией. Максимум 3-4 ссылки могут удалить. Если удаляют, произвожу замену.

• Минимальный ИКС – 10, максимальный - 41 000

• Спам по CheckTrust – не более 12.

• Хороший траст сайтов (смотрите скриншоты).

• Ссылки открыты для индексации.

• Довольно быстро залетают в индекс.

• Только русскоязычные площадки.

• Тематика сайтов самая разная.

Вот результат проверки по CheckTrush:

Что требуется для прогона:

1. Адрес страницы, либо нескольких страниц для прогона.

2. Несколько ключевых слов для околоссылочного текста.

3. Если хотите, можете прислать свой околоссылочный текст (околоссылочный текст проставляется не везде).

Оплату принимаю на Webmoney и на Qiwi кошелек.

Контакты для связи:

• Skype: st1myl-es

В сети практически всегда.

Заказ выполняется от 1 до 5 дней.

Отзывы на Kwork.ru: https://kwork.ru/user/mishakowach (Здесь тоже можете заказ cделать, пишите в ЛС на Kwork перед заказом).