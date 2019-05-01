Вопросы по созданию своего канала на YouTube

Отправлено Вчера, 08:55

Решил создать канал для YouTube для своего проекта. Появились вопросы. Помогите разобраться.

Как скрыть не нужные разделы на канале 1)Как скрыть не нужные разделы на канале https://www.screenca...om/t/gPvhmBEB75

2) Как обращаться в поддержку YouTube? Есть у них какой-то емейл или форма?

Это что за лицензии 3)Это что за лицензии https://www.screenca...om/t/HRrTTqW6v

Какую надо выбирать при добавлении видео?

Как написать текст в шапке тут 4)Как написать текст в шапке тут https://www.screenca...t/TzdDxZakenqG

Или там текст на картинке можно написать?

Чтобы дать название каналу по названию проекта, придется менять название всего Gmail аккаунта 5)Чтобы дать название каналу по названию проекта, придется менять название всего Gmail аккаунта https://www.screenca...om/t/hR45QovIam (т.е. сменится во всех свервисах вместо моего ФИО будет написано название проекта)?

6) Какая архитектура каналов YouTube на аккаунте gmail?

Когда я создаю 1й канал YouTube на аккаунте gmail, то он привязывается к моему личному профилю https://www.screenca.../t/VSIgAXY40Wh

А при создании дополнительных каналов YouTube на аккаунте gmail создаются новые страницы внутри аккаунта к которым привязываются дополнительные каналы?

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7) Как на YouTube организованы оповещения о комментариях и ответы на них?

Можно отвечать через мобильное приложение или только через веб-интерфейс?

У меня есть основной gmail аккаунт который у меня в браузере и на смартфоне.

Если я стану делать дополнительный аккаунт gmail для проекта, то не возникнут ли проблемы с получением уведомления и ответах по комментариям подписчиков канала?