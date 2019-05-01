Вопросы по созданию своего канала на YouTube

Решил создать канал для YouTube для своего проекта. Появились вопросы. Помогите разобраться.
1) Как скрыть не нужные разделы на канале https://www.screenca...om/t/gPvhmBEB75 ?
2) Как обращаться в поддержку YouTube? Есть у них какой-то емейл или форма?
3) Это что за лицензии https://www.screenca...om/t/HRrTTqW6v
Какую надо выбирать при добавлении видео?
4) Как написать текст в шапке тут https://www.screenca...t/TzdDxZakenqG ?
Или там текст на картинке можно написать?
5) Чтобы дать название каналу по названию проекта, придется менять название всего Gmail аккаунта https://www.screenca...om/t/hR45QovIam (т.е. сменится во всех свервисах вместо моего ФИО будет написано название проекта)?
6) Какая архитектура каналов YouTube на аккаунте gmail?
Когда я создаю 1й канал YouTube на аккаунте gmail, то он привязывается к моему личному профилю https://www.screenca.../t/VSIgAXY40Wh ?
А при создании дополнительных каналов YouTube на аккаунте gmail создаются новые страницы внутри аккаунта к которым привязываются дополнительные каналы?
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7) Как на YouTube организованы оповещения о комментариях и ответы на них?
Можно отвечать через мобильное приложение или только через веб-интерфейс?
У меня есть основной gmail аккаунт который у меня в браузере и на смартфоне.
Если я стану делать дополнительный аккаунт gmail для проекта, то не возникнут ли проблемы с получением уведомления и ответах по комментариям подписчиков канала?