Предлагаю абсолютно всем работу

Отправлено Вчера, 11:24

Требуются сотрудники для создания аккаунтов в приложении на компьютере/телефоне. (Подходят люди любого возраста)

Занятость: 3-4 часа в день. Больше - лучше. Предложения работы много.

Требования: смартфон на android/ios, хорошая скорость интернета, WI-FI. Для работы нужно чтобы ваш телефон и ПК были подключены к одному WI-FI, т.е. должен быть роутер с wifi, или можно исп 3-ий телефон, с него раздавать wifi.

Оплата: от 300-500 рублей за день.

Оплата за результат. Работа не сложная. Суть работы - открыть браузер, в телефоне открыть приложение, войти в аккаунт, отсканировать qr code из браузера, в браузере ввести код(сихронизировать телефон-пк). который отобразится на телефоне. После этого передать через файлообменник папку с данными от браузера. Это 1 полный аккаунт.

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Тема актуальна пока я не отпишу об обратном.