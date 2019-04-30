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Стань настоящим «Джедаем» вожатского искусства

Автор темы СмотриУчись, Вчера, 11:16

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#1 СмотриУчись

СмотриУчись

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Отправлено Вчера, 11:16

Лето. Лагерь. Любимые вожатые. Одни из самых теплых воспоминаний, правда?

Настало время стать новым героем этих воспоминаний – лучшим вожатым, способным поддержать, организовать, научить и мотивировать!

Приглашаем вас, дорогие друзья, на онлайн-марафон «Большая Перемена». Стартуем 16 мая с бесплатного вебинара и за 11 дней превращаемся в настоящих джедаев вожатого дела. Каждый участник получит официальный Сертификат вожатского мастерства.

– вебинары;

– онлайн-курсы;

– домашние задания;

– тестирования;

– и консультации нашего эксперта (более 180 смен и огромный опыт работы)

ждут вас на майском онлайн-марафоне.

Регистрация по ссылке.

Начни сейчас, чтобы стать Тем Самым человеком, подарившим лучшие воспоминания о детстве!

Кстати, до 14 мая действует скидка в 30%

Прикрепленные изображения

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Сообщение отредактировал СмотриУчись: Вчера, 11:18

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