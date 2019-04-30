Стань настоящим «Джедаем» вожатского искусства

Лето. Лагерь. Любимые вожатые. Одни из самых теплых воспоминаний, правда?
Настало время стать новым героем этих воспоминаний – лучшим вожатым, способным поддержать, организовать, научить и мотивировать!
Приглашаем вас, дорогие друзья, на онлайн-марафон «Большая Перемена». Стартуем 16 мая с бесплатного вебинара и за 11 дней превращаемся в настоящих джедаев вожатого дела. Каждый участник получит официальный Сертификат вожатского мастерства.
– вебинары;
– онлайн-курсы;
– домашние задания;
– тестирования;
– и консультации нашего эксперта (более 180 смен и огромный опыт работы)
ждут вас на майском онлайн-марафоне.
Регистрация по ссылке.
Начни сейчас, чтобы стать Тем Самым человеком, подарившим лучшие воспоминания о детстве!
Кстати, до 14 мая действует скидка в 30%
Сообщение отредактировал СмотриУчись: Вчера, 11:18