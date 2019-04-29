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Строительство дома

Автор темы das2612, Вчера, 13:45

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#1 das2612

das2612

    Новичок

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Отправлено Вчера, 13:45

Заметила, что в последнее время все чаще многие говорят о переезде в свой дом. Однако перед многими встает вопрос: строить самим или с компанией? Как по мне, то лучше всего обратиться к специалистам. Могу порекомендовать компанию http://www.noviydom....ey-iz-kirpicha/ , дом будет надежным, теплым и уютным и при этом, Вам не нужно тратить время и силы на строительство. Может есть те, кому проще было строить самим? Поделитесь опытом.


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