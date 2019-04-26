Схема: 4000 ЖИВЫХ платежеспособных подписчиков в Telegram за 6 часов ✅

Отправлено Вчера, 12:15

Приветствую друзья. Сегодня я с вами поделюсь схемой, с помощью которой вы сможете всего за несколько часов набрать на свой нулевой Telegram канал несколько тысяч живых платежеспособных подписчиков, и в дальнейшем зарабатывать на них, продвигая те или иные партнерские предложения.

В крации о схеме: привлекать подписчиков на канал вы будете "играя" на ожидании исхода пользователями, того или иного события столичного, федерального или мирового значения. В большинстве случаев это спортивные события.

Схема НЕ СВЯЗАНА со спамом, с монотонной работой, размещением комментариев, общением, убеждением кого либо что либо купить,

спортивными ставками, соц. сетями.

Необходимо в определенное время, кое где на несколько часов разместить оптимизированную информацию по выбранному событию,

и почти сразу наблюдать за ростом подписчиков на Telegram канале. Подписчики что ни на есть самые живые и платежеспособные.

За одну такую операцию набирается 4000-5000 подписчиков. Достаточно даже распиаренного спортивного события "столичного" масштаба.

Я уже не говорю федеральном и мировом охвате. Бокс, ММА и многие многие другие события которых ежедневно сотни.

На стартовую подготовку, которая делается ОДИН раз у вас уйдет не более трех дней. Это в самом консервативном режиме. 3-4 часа в день не более, если больше то значит спать за монитором :-) После этого вы сможете запустить операцию и практически сразу пойдут живые подписчики на ваш Telegram канал.

В дальнейшем, на организацию последующих операций вы будете тратить не более часа на подготовку. Самое долгое здесь это стартовая подготовка, подготовка которую вы провели в первые три дня.

Схема НЕ ТРЕБУЕТ софта для автоматизации процессов, не требует найма людей для выполнения операции. Играет роль человеческий фактор подписчиков. Он и является автоматизацией в данном случае. Когда вы изучите схему, вы удивитесь простоте ее реализации. В то же время сами бы не додумались до этого.

Конкуренция в данном случае оценивается следующим образом: один человек одновременно будет проводить одну операцию. Две и больше вы и сами не захотите, потому что лучше сделать качественно. Тем более ваши энергозатраты будут многократно окуплены за несколько часов. Поэтому вести несколько событий одновременно нету смысла. При том еще каждый день в мире их выходит сотни.

Стартовые затраты РАЗОВЫЕ, один раз и больше вкладывать не нужно. Они составят 500-1000 рублей. А кто то может обойдется и вовсе без них.

Схема будет жить пока будет жить интернет. Легкие корректировки через недели и месяца возможны. Тут влияет именно человеческий фактор подписчиков, за счет этого такой подход будет актуален всегда.

Основная цель этого мануала это подписчики в Telegram. Конвертировать сможете их как захотите. Средняя стоимость одного ЖИВОГО заинтересованного подписчика 8 - 30 рублей. Реализовав только одно мероприятие, даже при минимальной стоимости подписчика, даже, с учетом того что вы не будете ничего рекламировать на Telegram канале, просто продав канал на бирже, вы окупите стоимость мануала в несколько раз или несколько десятков раз.

Мануал содержательный, 18 страниц только необходимой информации с примером конкретного канала. Стоимость на мануал ставлю самую доступную как для новичков так и для всех остальных, занимайтесь, развивайтесь. Эта схема именно тот случай когда за небольшую плату вы можете открыть для себя совершенно новое направление.

Стоимость: для покупателей любого из моих предыдущих мануалов 1000 рублей. Для новых покупателей 2000 рублей.

telegram: @almiranis

email: almiranis@yandex.ru

icq: 708995764