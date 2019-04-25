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LetMeAds - Украинская финансовая сеть

Автор темы Letmeads СPA, Вчера, 15:30

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#1 Letmeads СPA

Letmeads СPA

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Отправлено Вчера, 15:30

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Монетизируйте украинский трафик выгодно с LetMeAds.com, партнёркой, заточенной именно под работу с Украиной! 
Здесь есть всё, что только может понадобиться вебмастеру — тонны промо-материалов, много разных офферов под любую аудиторию, удобный вывод денег без задержек, программа лояльности с бонусами для партнёров, дружелюбный техсаппорт и многое другое. LetMeAds.com — ведущая партнёрская программа для монетизации трафика из Украины, и именно здесь предлагаются самые выгодные решения.

Особенности LetMeAds.com

● Гео — только Украина.

● Принимается любой трафик, не запрещённый правилами партнёрской программы.

● Множество офферов разных тематик — товары, инсталлы, финансы и кредиты, онлайн-игры, страхование и другое.

● Работа и с мобильным трафиком, и с десктопным.

● Выплаты по запросу, без минимальной суммы. Вывод денег возможен на Webmoney или напрямую на банковскую карту.

● Регулярные конкурсы для активных партнёров, ежемесячные и ежегодные. Ценные денежные призы!

● За каждым партнёром закрепляется персональный менеджер.

● Lifetime реф-программа. Ставка — 1,6%.

● Согласование индивидуального графика платежей и повышенных ставок по запросу.

● Продуманный до мелочей личный кабинет.

Наши контакты

скайп samoilov_18
почта samoilov@letmeads.com
телеграм @v_samojlov


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 19:00

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