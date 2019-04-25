LetMeAds - Украинская финансовая сеть

Отправлено Вчера, 15:30

Монетизируйте украинский трафик выгодно с LetMeAds.com, партнёркой, заточенной именно под работу с Украиной!

Здесь есть всё, что только может понадобиться вебмастеру — тонны промо-материалов, много разных офферов под любую аудиторию, удобный вывод денег без задержек, программа лояльности с бонусами для партнёров, дружелюбный техсаппорт и многое другое. LetMeAds.com — ведущая партнёрская программа для монетизации трафика из Украины, и именно здесь предлагаются самые выгодные решения.



Особенности LetMeAds.com



● Гео — только Украина.



● Принимается любой трафик, не запрещённый правилами партнёрской программы.



● Множество офферов разных тематик — товары, инсталлы, финансы и кредиты, онлайн-игры, страхование и другое.



● Работа и с мобильным трафиком, и с десктопным.



● Выплаты по запросу, без минимальной суммы. Вывод денег возможен на Webmoney или напрямую на банковскую карту.



● Регулярные конкурсы для активных партнёров, ежемесячные и ежегодные. Ценные денежные призы!



● За каждым партнёром закрепляется персональный менеджер.



● Lifetime реф-программа. Ставка — 1,6%.



● Согласование индивидуального графика платежей и повышенных ставок по запросу.



● Продуманный до мелочей личный кабинет.



Наши контакты



скайп samoilov_18

почта samoilov@letmeads.com

телеграм @v_samojlov

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 19:00