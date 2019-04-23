LockStockCPA - Эксклюзивные гемблинг и беттинг офферы

Доброго времени суток, уважаемые вебмастера и арбитражники!
Мы рады представить вашему вниманию новую Гэмблинг СРА-сеть: LockStockCPA.com
В ней вы найдете большой выбор эксклюзивных офферов гемблинг и беттинг вертикали от прямого рекламодателя.
Преимущества работы с нами:
- Эксклюзивные Гэмблинг и Беттинг офферы под Россию и СНГ
- Детальная статистика в режиме онлайн со всеми необходимыми параметрами
- За каждым вебмастером закрепляется личный менеджер, тех поддержка 24/7
- Минимальная выплата $20, еженедельные выплаты на Webmoney/ePayments
- Досрочные выплаты доступны только для проверенных вебмастеров
- Реферальная система 5% от выплат приведенных Вами вебмастеров
Так же в сети есть приватные офферы, доступ к которым мы предоставляем только проверенным партнерам.
В скором времени планируется выйти на международный рынок. Будут подключены офферы зарубежных рекламодателей.
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Официальный сайт: LockStockCPA.com