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LockStockCPA - Эксклюзивные гемблинг и беттинг офферы

Автор темы LockStockCPA, Сегодня, 11:52

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#1 LockStockCPA

LockStockCPA

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Отправлено Сегодня, 11:52

Доброго времени суток, уважаемые вебмастера и арбитражники!
 
Мы рады представить вашему вниманию новую Гэмблинг СРА-сеть: LockStockCPA.com
 
В ней вы найдете большой выбор эксклюзивных офферов гемблинг и беттинг вертикали от прямого рекламодателя.
 
Преимущества работы с нами: 
 
- Эксклюзивные Гэмблинг и Беттинг офферы под Россию и СНГ
- Детальная статистика в режиме онлайн со всеми необходимыми параметрами
- За каждым вебмастером закрепляется личный менеджер, тех поддержка 24/7 
- Минимальная выплата $20, еженедельные выплаты на Webmoney/ePayments
- Досрочные выплаты доступны только для проверенных вебмастеров
- Реферальная система 5% от выплат приведенных Вами вебмастеров
 
Так же в сети есть приватные офферы, доступ к которым мы предоставляем только проверенным партнерам.
В скором времени планируется выйти на международный рынок. Будут подключены офферы зарубежных рекламодателей.
 
Зарабатывайте с проверенными и высокооплачиваемыми гемблинг офферами на основе стоимости за действие прямо сейчас!
 
Официальный сайт: LockStockCPA.com
 

 


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