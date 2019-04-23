LockStockCPA - Эксклюзивные гемблинг и беттинг офферы

Отправлено Сегодня, 11:52

Доброго времени суток, уважаемые вебмастера и арбитражники!

Мы рады представить вашему вниманию новую Гэмблинг СРА-сеть: LockStockCPA.com

В ней вы найдете большой выбор эксклюзивных офферов гемблинг и беттинг вертикали от прямого рекламодателя.

Преимущества работы с нами:

- Эксклюзивные Гэмблинг и Беттинг офферы под Россию и СНГ

- Детальная статистика в режиме онлайн со всеми необходимыми параметрами

- За каждым вебмастером закрепляется личный менеджер, тех поддержка 24/7

- Минимальная выплата $20, еженедельные выплаты на Webmoney/ePayments

- Досрочные выплаты доступны только для проверенных вебмастеров

- Реферальная система 5% от выплат приведенных Вами вебмастеров

Так же в сети есть приватные офферы, доступ к которым мы предоставляем только проверенным партнерам.

В скором времени планируется выйти на международный рынок. Будут подключены офферы зарубежных рекламодателей.

Зарабатывайте с проверенными и высокооплачиваемыми гемблинг офферами на основе стоимости за действие прямо сейчас!