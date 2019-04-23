Привлечение новых клиентов

Самое большое затруднение в процессе продаж вызывает первичный поиск контактов.
Компания "LeadsforSuccess", мы передаем Вам клиентов которые хотят с Вами работать,
или же даем базу заинтересованных клиентов в товаре, услуге в сфере Вашего бизнеса.
Подготавливая базы, мы выявляем Вашу целевую аудиторию, определяем тип клиента и
выбираем регион продвижения Ваших товаров и услуг. Если Вам нужны клиенты напишите
мне и мы обсудим дальнейшее сотрудничество.
Наши контакты:
Специалист: saagrig
+74993808216
+7 958 5825806
+380443922151
+420234092133
Site: https://1stlfs.com/
Email: info@1stlfs.сom
Skype:root@1stlfs.com
Telegram: @leadsforsuccess