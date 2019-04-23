Lucky Partners Обзор партнёрки казино Lucky Partners

Куда ни глянь, тема гемблинга в интернете везде на слуху, будь то тематические ресурсы, обычные социальные сети или сайты, где можно смотреть сериалы. Индустрия азартных развлечений, как преимущественно все сферы человеческой деятельности, в условиях современности прочно обосновалась онлайн. И притом не просто освоилась, но и развивается с завидной динамикой. Безусловно, гемблинг вызывает ожидаемый интерес у ширнармасс, ведь в его основе — возможность выиграть деньги лишь при содействии удачи. А уж в свою удачу верят все: такова человеческая природа.

Знающие люди могут сыграть на этом повсеместном интересе и ажиотаже вокруг азартных игр, получая стабильный, хороший заработок в интернете. Право, в гемблинге очень много денег, и это — благодатная почва для развития бизнеса. Но каким может быть азартный бизнес? Пожалуй, первое, что придет на ум большинству людей в ответ на данный вопрос — это создание онлайн казино. Смело, но суммы на поднятие такого бизнеса астрономические. В то же время есть путь более простой, без вложений и совсем не рисковый — партнерская работа с существующими онлайн казино.

Если наладить работу партнерской программы для онлайн казино, можно рекламировать разные азартные сайты, получая постоянную прибыль. Имея собственный тематический сайт или просто часто посещаемый ресурс нейтральной направленности, можно настроить рекламу онлайн казино и откатывать с нее деньги за каждого привлеченного игрока. Естественно, тут нужно понимать, что партнерские программы бывают разные, и не все они одинаково хороши.

Прежде всего, при выборе партнерки онлайн казино нужно учитывать спектр предлагаемых ею возможностей. Вебмастер, готовый продавать рекламу, все же интересуется в том, чтобы рекламируемый продукт был качественным, дабы не дискредитировать себя в глазах своих посетителей. Не менее важны нюансы: трафик из каких стран принимается казино, с ресурсов какой тематики, есть ли вспомогательные инструменты и т.д. Словом, нюансов масса, и в вопросе выбора нужно от чего-то отталкиваться. А самый беспроигрышный вариант — это ориентация на опыт партнерки и открываемые ею возможности. И одним из лидеров по этим пунктам является партнерская программа Lucky Partners.

Lucky Partners стояла еще у истоков развития гемблинга в интернете, ведь первые шаги в этом направлении компания стала делать еще в нулевых годах. Сегодня же она предлагает отлично слаженную систему, достойную внимания вебмастеров. В составе этой партнерки — только авторитетные онлайн казино, одни из лидеров по посещаемости: Супер Слотс, Вулкан Делюкс, Лотору, Вабанк, Вулкан Казино, Вулкан Клуб, Эльдорадо, Вулкан 24. Эти сайты на слуху и пользуются спросом у знающей аудитории. Представленные казино имеют и лицензии международного образца, потому за них, так сказать, стыдно не будет. В процессе создания промо можно самостоятельно настраивать геолокационный таргетинг. Партнерка также содержит хорошие инструменты отслеживания статистики и вспомогательные материалы для создания завершенных промо предложений. Ну а для полного счастья дается высокая конверсия денег за регистрацию пользователей, 4 модели оплаты, всевозможные способы вывода средств, статистическая безупречность и готовность поддержки всегда прийти на помощь, чуть что.

Здесь можно настраивать промо как для тематических, так и нетематических сайтов, использовать баннерные и тизерные сети, буксы, соцсети, ютуб каналы, контекстную рекламу Яндекс или Гугл, дорвейный трафик и эмейл маркетинг. Единственное, не принимается трафик из Украины, но предложение актуально для всех остальных стран СНГ. Ключевой рынок, ожидаемо — РФ. В общем, это однозначно передовое решение для работы с российским трафом.

Нет лучше стимула скорее приняться за настройку рекламы по бартеру, чем наличие в партнерке готовых решений для создания офферов. В Lucky Partners по умолчанию доступны такие готовые рекламные материалы:

Баннеры (GIF, HTML5, статика),

Лэндинги,

Инструменты брендирования,

Кликандер,

Демо версии игр от поставщика игрового ПО,

Текстовые материалы (обзоры) всех подключенных брендов.

Более того, для отдельных случаев можно заказать индивидуальные материалы, причем персонализированный графический рекламный контент бесплатный! Но даже стандартный набор весьма хорош: здесь много свежих дизайнерских решений, мультиязычная поддержка, возможность подгонки материалов под нужный интерфейс. Особенно радует наличие адалт, киношных и развлекательных баннеров: сразу под формат сайта. Есть как квадратные рекламные баннеры, так и прямоугольные (в зависимости от того, в какой части страницы планируется разместить промо). Еще можно настроить переадресацию по клику на любом месте страницы и т.д.

Процесс настройки промо максимально оптимизирован. Создание материалов не занимает много времени, а реклама выходит качественной. Так, разработка промо начинается с выбора программы, затем идет определение типа предложения, ну и проставление ссылки.

Для тематических порталов готовы к размещению демки игр (притом список пополняется) и семантически правильные тексты-обзоры, содержащие достоверную информацию, вызывающие доверие и стимулирующие.

Масштабы монетизации трафика, конечно же, зависят от того, откуда он исходит. В случае с тематическими ресурсами можно получать откаты в районе 25%, а за мейнстрим — около 10%.

Модели оплаты следующие:

— RevShare (до 60% от дохода казино),

— CPA (до 200$),

— СРА/RevShare (гибрид первых двух моделей),

— Sub-Affiliate (5% дохода).

В случае с RevShare прямое значение имеет количество приведенных игроков за отчетный период. При CPA оплачивается каждый привод активного игрока. Ну а реферальная система по привлечению суб-аффилиатов за каждого нового приведенного партнера откатывает вебмастеру по 5% его прибыли.

Выплаты проходят дважды в месяц, в начале и в середине периода. Процесс перевода средств автоматизирован и поддерживает все популярные системы электронных денег (WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Neteller, ePayments, Skrill), банковские карты. Минимально можно вывести сумму в 20 долларов (к слову, 10 дается уже за регистрацию). Перед первым выводом запрашивается источник трафика.

Чтобы поставлять через партнерскую программу больше трафика, не обойтись без анализа проделанной работы. И тут поможет первоклассная статистика Lucky Partners, которая здесь максимально подробна и информативна. Можно делать отчеты, сортировать материалы (промо, лендинги, игроки, трекеры, subid), смотреть данные по привлеченным пользователям вплоть до мельчайших подробностей (не только информацию профиля, но и запущенные игры, количество игровых сессий, фигурирующие ставки).

Более того, всю статистическую отчетность можно систематизировать в графики и диаграммы, дабы более успешно проводить анализ и обозначать дальнейший план действий. Словом, сложно сыскать более подробные и информативные статистические инструменты среди функционала прочих партнерских программ.

В заключение стоит отметить, что партнерка Lucky Partners отличается не только отменным функционалом, но и изначально хорошим продуктом для рекламирования. А реклама хорошего продукта, как известно, всегда результативна. На бренды этой программы обращают внимание игроки с большими жизненными путями, и среди них много хайроллеров, с которых можно выручить больше. Также немаловажна хорошая конвертация, гибкие принципы выплат, система постбэков (s2s).

Уже сегодня с Lucky Partners работает свыше 50000 вебмастеров, и их пользовательский опыт говорит о плодотворном сотрудничестве с долгосрочной перспективой. Еще бы, ведь продвижение представленных брендов приносит прибыль не только на первых этапах (регистрация, начальное внесение депозита), но и в дальнейшем, при продлении жизненного цикла привлеченного пользователя как игрока.

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