Gambling Craft – новая партнерка казино Play Fortuna и BOOI Casino

В онлайн-казино каждый день заходят миллионы любителей азартных развлечений в надежде поймать удачу за хвост и сорвать крупный куш. Но мало кто знает о том, что помимо богатого ассортимента игровых автоматов, некоторые казино предлагают возможности для долгосрочного заработка с приведённых новых гемблеров. Сегодня речь пойдет о Gambling Craft – удобной и прибыльной партнёрке.

Оценить по достоинству программу Гемблинг Крафт каждый партнёр сможет уже после первого потока трафика в казино. Щедрость этой партнёрки проявляется не только на словах, но и на деле. Основные условия:

Получение до 50% от ставок привлеченного клиента;

СРА до 450$ за каждого игрока;

5-процентная реферальная программа по субпартнерству;

Детальная статистика рефера;

Ежемесячное обнуление отрицательного баланса;

4 варианта сотрудничества;

Индивидуальные условия для веб-мастеров с хорошим трафиком;

Оперативно работающая служба поддержки;

Выплаты производятся дважды в месяц через самые популярные системы платежей.

Не обязательно быть владельцем веб-ресурса – просто назовите менеджеру используемый вами источник трафика и выберите модель его монетизации. Разработчики партнёрской программы отлично проработали над размещением рекламных материалов в соцсетях и Ютубе. Им известны все тонкости создания промо, идеально вписывающегося в общее оформление веб-странички.

Данная партнерская программа казино предоставляет вам:

Брендовые элементы;

Лендинги;

Видеоролики;

Демо-игры;

Баннеры.

Всю отчётность вы будете получать напрямую от азартного клуба. Основываясь на этой информации, вы сможете выбрать 1 из 4-х вариантов сотрудничества:

СРА – этот вариант предполагает получение вознаграждения в размере до 450$ за каждого приведённого игрока. Условия сотрудничества по этому способу сотрудничества оговариваются персонально с вашим менеджером.

Revenue Share – по этой модели ваша прибыль составит до 50% от доходов онлайн казино с каждого привлеченного вами пользователя.

Hybrid – модель, дающая возможность одновременно зарабатывать по схеме RevShare + СРА. Чтобы подключить её, необходимо обратиться к менеджеру.

Свой вариант сотрудничества – менеджер индивидуально обсудит условия партнерства на выгодных для вас условиях.

Вне зависимости от выбранной модели все приведённые геймеры навсегда остаются за вами.

Компании-партнеры могут получать вывод посредством банковских переводов. Вебмастеры могут выводить деньги с помощью следующих платёжных систем:

QIWI;

Skrill;

Money;

ePayments;

Банковские карты.

Следует отметить, что применяя модель партнерства Revenue Share может иметь место отрицательный баланс, если приведённые гемблеры выигрывают у заведения. Gambling Craft не переносит отрицательный баланс с одного периода на другой. Таким образом, данная партнерская программа казино гарантирует, что вы не понесёте убытков из-за неудачного периода.

Заявки на выплаты, которые были созданы по завершении отчётного периода 1-2-го и 16-17-го чисел месяца осуществляются на протяжении 10 суток. Заявки, которые были оформлены не в данные сроки, замораживаются, а выплаты автоматически переводятся на следующий отчётный период.

Чтобы на деле оценить все достоинства, которые даёт рассматриваемая партнерка казино Плей Фортуна, вам надо зайти на официальный интернет-ресурс клуба и перейти на регистрационную веб-страницу:

Введите свой Вайбер, Телеграм, ICQ, Skype; Введите пароль и логин; Укажите свой источник трафика: Ютуб-канал, страничку в соцсетях, личный интернет-ресурс.

Заполнив все эти пункты, вы сможете рекламировать казино Play Fortuna и пожизненно получать неплохие деньги за каждого нового клиента. Партнерка казино Плей Фортуна Gambling Craft – это прекрасная возможность получать хороший дополнительный доход, не прилагая много усилий.

Описание Гемблинг КрафтВарианты сотрудничестваПроцедура выплатКак стать участником программы?