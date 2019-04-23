Обзор партнерской программы казино Play Attack до 55%

В 2015 году мир онлайн гемблинга всколыхнула совершенно новая и эффективная партнерская программа под названием PlayAttack. Благодаря ей, каждый участник сможет зарабатывать деньги на других гемблерах, которые, как бы грубо не звучало, проигрывают свои деньги в игорных заведениях. Работать по представленной партнерской программе можно и по тарифу ревшары, и по CPA. В партнерке PlayAttack собраны одни из лучших онлайн казино западного и российского трафика, а именно SlotV, Columbus, Frank, Drift Casino и Aplay.

Стоит отметить, что партнерская программа PlayAttack заметно отличается от прочих подобных программ. Так, участники смогут работать исключительно с лицензионным софтом, работающим только с лучшими брендами в мире онлайн гемблинга. Если сравнивать PlayAttack с зарубежными аналогами, то представленная программа предлагает гораздо большие комиссионные отчисления. Одной из главных отличительных черт является то, что в список казино партнерской программы входят только совершенно новые игорные заведения, благодаря чему внимание гемблеров к ним гораздо большее, чем к старым и унылым онлайн казино.

Каждый участник партнерской программы PlayAttack сможет получать массу выгод от участия в ней. Рассмотрим основные из них:

Revenue Share будет составлять 55%, причем на постоянной основе

CPA может достигать 250 EUR, если говорить о западном направлении

Участники партнерки получат возможность пользоваться гибридным тарифом, который включает и ревшару и CPA

5 процентов по реферальной системе

Негативный баланс участника партнерской программы не подлежит переносу

Пользователи смогут производить вывод денежных средств 2 раза в месяц, причем для этого можно пользоваться удобными платежными системами, будь то банковские карты, Яндекс. Деньги, Вебмани или другие.

Помимо основных выгод, каждому участнику PlayAttack будут предоставлены дополнительные промо-предложения. Так, пользователи смогут заказывать по своим шаблонам баннеры, а также разнообразные текстовые материалы, например, обзоры казино или описания игровых аппаратов. Также каждый участник партнерки будет сотрудничать только с брендовыми и надежными онлайн казино. На свои веб-сайты можно будет размещать демо-игры бесплатно.

Таким образом, можно точно сказать, что главной целью партнерской программы PlayAttack является заработок денег, причем это будет выгодно и партнерам, и игрокам. Каждый участник сможет посещать разнообразные форумы, где получат ответы на интересующие вопросы. Также хотелось бы отметить, что PlayAttack является золотым спонсором на известном зарубежном ресурсе, посвященному гемблингу, GPWA.

Поскольку партнерская программа PlayAttack направлена на заработок денег ее участниками, то резонно будет описать методы, как можно получать прибыль. Всего у пользователей будет 4 метода заработка на PlayAttack. Можно выбрать заработок по тарифу ревшары, что даст возможность получать до 55 процентов прибыли от всех игроков. Можно получать разовые выплаты за то, что участник партнерки будет приводить новых клиентов в одно из онлайн казино, которое входит в программу. Выплата составляет не более 200 USD за 1 нового клиента. Сумма выплаты будет оговорена в индивидуальном порядке.

Можно также остановиться на гибридном способе заработка, который включает и CPA, и ревшару. Напомним, что процент прибыли участника партнерской программы PlayAttack, а также стоимость за одного нового клиента будет оговорена индивидуально с каждым участником программы.

Доход участника PlayAttack будет напрямую зависеть от того, какой тариф он выберет. Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на доход, станет умение вебмастера привлечь трафик на сайт казино. Поскольку в партнерке участвуют исключительно брендовые игорные заведения, гемблеры надолго остаются их клиентами и проигрывают немалые суммы средств, что позволит долгое время получать прибыль от этого.

Все онлайн казино, которые представлены в партнерской программе PlayAttack, являются надежными и безопасными, что привлекает немало клиентов. Кроме того, в данных заведениях насчитывается огромное количество азартных игр, предлагаются крупные бонусы и удобные платежные системы, что еще больше увеличит трафик. И это, не говоря о масштабных промо-акциях, которые регулярно проводят игорные клубы.

Каждый участник PlayAttack сможет дважды в месяц выводить заработанные средства. Для этого можно будет использовать системы Epayments, Webmoney, Wire Transfer, Yandex Money, Skrill. Стоит еще раз напомнить, что ежемесячно минусовый баланс пользователей обнуляется. Можно также получать дополнительный доход в размере 5 процентов от заработанных денег субпартнеров, которые были привлечены участником программы PlayAttack.

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