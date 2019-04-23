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Топ Партнерки казино. Гемблинг до 60% от дохода

Автор темы BooiCasino, Сегодня, 08:35

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#1 BooiCasino

BooiCasino

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Отправлено Сегодня, 08:35

Партнерки казино

 

 

 
Партнерки казино — это соединительная часть между вебмастером, добывающим неимоверным трудом гемблинг трафик в огромных количествах и, непосредственно, самим казино, которое принимает игроков и платит комиссионные отчисления от их проигрышей. Казино платит партнерской программе (в том случае если партнёрка является агрегатором казино различных производителей, если же партнерка создана на базе одного-двух казино и является их собственной, то это по сути лишь интерфейс для отслеживания трафика и подсчёта выплат), а партнерка вебмастеру предоставляет подробную информацию по полученному трафику, количеству депозитов, кэшаутов, и на основании этих данных — подсчитывает сумму заработка аффилейта. Представленные ниже партнерки — проверенные мною на протяжении нескольких лет. Как только какой-то косяк появляется у партнёрской программы — прекращаю с ней работать, и отправляю в ЧС саму партнерку, и все её казино со всех сайтов, с перенаправлением трафика на другие сайты.

 
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Сообщение отредактировал BooiCasino: Сегодня, 08:36

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