Топ Партнерки казино. Гемблинг до 60% от дохода

Партнерки казино

Партнерки казино — это соединительная часть между вебмастером, добывающим неимоверным трудом гемблинг трафик в огромных количествах и, непосредственно, самим казино, которое принимает игроков и платит комиссионные отчисления от их проигрышей. Казино платит партнерской программе (в том случае если партнёрка является агрегатором казино различных производителей, если же партнерка создана на базе одного-двух казино и является их собственной, то это по сути лишь интерфейс для отслеживания трафика и подсчёта выплат), а партнерка вебмастеру предоставляет подробную информацию по полученному трафику, количеству депозитов, кэшаутов, и на основании этих данных — подсчитывает сумму заработка аффилейта. Представленные ниже партнерки — проверенные мною на протяжении нескольких лет. Как только какой-то косяк появляется у партнёрской программы — прекращаю с ней работать, и отправляю в ЧС саму партнерку, и все её казино со всех сайтов, с перенаправлением трафика на другие сайты.