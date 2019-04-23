Отправлено Сегодня, 07:18

10 психологических проблем человека, которые возникают из-за неправильного поведения его родителей



Существует такое понятие, как «вертолетные родители», — это такие родители, которые парят над головой своего ребенка, словно вертолеты, не упуская из виду, не дай бог, ни одну деталь его социальной жизни. Конечно, все это делается с наилучшими пожеланиями, но такой чрезмерный контроль ведет к психическим расстройствам и несамостоятельности детей во взрослой жизни. К примеру, если вы не можете принять ни одного важного решения без звонка матери или отцу, вероятно, вы и были жертвой такого воспитания.



Если родители постоянно рассказывают ребенку, как тяжело им пришлось после его рождения, как много проблем он им принес, а может, лучше, если бы у них вообще не было детей, ребенок понимает все буквально: «Всем из-за меня плохо. Получается, если бы меня не было — не было бы и проблем».



Вследствие этого ребенок сначала неосознанно сам себя подвергает многим травмам, а вырастая, находит другой способ такого же неосознанного саморазрушения — алкоголь, курение, наркотики и экстремальные виды спорта.



Родители, которые часто повторяют фразы типа «Будь посерьезнее», «Не дурачься», «Не веди себя как маленький», «Пора тебе поумнеть» и т. п., «на выходе» получают взрослого, серьезного человека, не умеющего полноценно отдыхать и расслабляться. Как «бонус» — непонимание детей и ненависть к инфантильным людям.



Если родители часто сравнивают свое чадо с другими, по их мнению, более состоявшимися детьми, которые в свои 10 лет чуть ли не номинанты на Нобелевскую премию, они вырастят очень критичного по отношению к себе подростка. А далее, скорее всего, взрослого человека с очень заниженной самооценкой. Будучи постоянно неудовлетворенным собой, мотивированный доказать свое превосходство над гениальными ровесниками, ребенок просто начинает играть роль достойного ребенка, стараясь быть похожим на других, но ненавидя себя за свою неспособность изначально быть таким же гениальным.



Такие фразы любящих родителей, как «Никому не доверяй!», «Все люди — обманщики», «Только я знаю, как правильно», ребенок понимает примерно так: «Все люди опасны, если это не мама и папа». Ребенок начинает воспринимать окружающий мир враждебным и везде видеть подвох. Став взрослым, такой человек может иметь серьезные проблемы с доверием, особенно негативно это может сказаться на личной жизни.



Объяснение «Ты еще мал для этого!» — это прямая дорога в красочный мир инфантильности. Ребенок так и останется «малым» для этой взрослой жизни. С большой долей вероятности он вырастет несамостоятельным, ведомым и с нуждой в постоянном партнере с функцией родителя.



Если родители постоянно оперируют такими словечками, как «Не умничай!», «Хватит витать в облаках!», «Ну почему ты не как все?», их ребенок не будет иметь ни своего мнения, ни интереса к познавательной деятельности, ни инициативы, ни лидерских качеств. Самое ужасное, что такому ребенку не только сложно проявить собственные таланты и способности, но и решать стратегические проблемы ему тоже будет тяжело. А разного рода «странные мысли» и амбиции, даже уже будучи взрослым, скорее всего, он просто заглушит алкоголем и развлечениями.



Если родители не очень щедры на эмоции, довольно сдержанны и даже сухи, это не может не отразиться на их детях. Если все это еще и подкрепляется фразами вроде «Не реви, не плачь!», «Не сахарный, не растаешь», «Терпи, перестань ныть, ты же мужчина», то ребенок перестает понимать собственные чувства, считая, что показывать их — это плохо. Впоследствии это может перерасти в довольно серьезные психосоматические заболевания, ведь негативные чувства никуда не исчезают, а разрушают организм изнутри.



«Мы сами не могли получить высшее образование, но отказываем себе сейчас во всем только ради того, чтобы ты окончил институт. Ты осознаешь это?» Ребенок не виноват в событиях прошлого собственных родителей, но с таким упреком испытывает вину по полной. «Только попробуй получить хоть одну тройку!» — послание совершенно другое, но результат один и тот же: ребенок постоянно испытывает стресс и чувство вины.



И, наконец, существует тип сверхзаботливых родителей-параноиков, которые не позволяют ребенку совершать даже обычные действия: «Не трогай кошку — поцарапает!», «Не поднимай рюкзак, я сама понесу!», «Не сиди на краю стула — упадешь!» В результате ребенок боится принимать какие-либо решения самостоятельно, даже если это нужно очень срочно. Естественно, он вырастет довольно пассивным и безответственным и будет страдать от параноидальных сомнений, начиная любое важное дело.



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