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Я предлагаю Вам увеличить конверсию от 20% за счет продающего текста

Автор темы Николай Усов, Вчера, 17:07

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#1 Николай Усов

Николай Усов

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    Россия, Родники
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 17:07

Добрый день,

 

Меня зовут Николай Усов. Я копирайтер, создаю полезный контент и пишу продающие тексты. Сейчас ищу постоянных заказчиков, в свою очередь предлагаю Вам не просто текст, а результат повышение конверсии и продвижение в поисковой выдаче:

 

  • Продающий текст или прототип Landing Page: конверсия от 20%, с сопровождением до результата;

  • Полезный контент с SEO и LSI оптимизацией, для продвижение в поисковой выдаче Яндекса и Google;

  • Улучшение показателей Web-аналитики и консультация - абсолютно бесплатно.

Все интересующие вопросы, Вы можете задать ниже в комментариях, в ЛС или написать на почту n.usov111@gmail.com

 


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