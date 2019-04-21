Хочу сделать ЭКО

Отправлено Вчера, 16:23

очевидно, что к гинекологу

также можете поискать в своем регионе что-то типа центра репродуктологии

по-хорошему Вам нужен не только гинеколог, но и репродуктолог

знаю, что ЭКО можно сделать по ОМС, но это нужно уточнять в самой клинике, которая этим занимается

для ЭКО по ОМС нужны очень веские показания