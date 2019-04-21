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Хочу сделать ЭКО

Автор темы AlinaSemenowa , Вчера, 15:02

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Сообщений в теме: 4

#1 AlinaSemenowa

AlinaSemenowa

    Забанен

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-2
Обычный

Отправлено Вчера, 15:02

Хочу сделать ЭКО. Подскажите, с чего начать и куда обратиться?
 

 


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#2 AmeLina

AmeLina

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 16:23

очевидно, что к гинекологу

также можете поискать в своем регионе что-то типа центра репродуктологии

по-хорошему Вам нужен не только гинеколог, но и репродуктолог

знаю, что ЭКО можно сделать по ОМС, но это нужно уточнять в самой клинике, которая этим занимается

для ЭКО по ОМС нужны очень веские показания


  • 0

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#3 AnnaRozanowa

AnnaRozanowa

    Забанен

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  • 4 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Вчера, 17:58

Всем доброго времени суток. Важно выбрать хорошую клинику, я бы посоветовала [СПАМ!!! вырезано модератором] тем более, что там можно пройти экстракорпоральное оплодотворение совершенно бесплатно по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
:rolleyes:

  • -1

#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 26 000 сообщений
8 352
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:14

AlinaSemenowa,AnnaRozanowa, получает БАН - за нарушение Правил форума, создание дублей аккаунтов и СПАМ!

 

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#5 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 753 сообщений
452
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 21:12

Анатолий Белоусов, почему-то так сразу и подумала, что тема создана для пиара определенной клиники и что аккаунты отвечающих - это дубли :rolleyes:


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