Хочу сделать ЭКО
#2
Отправлено Вчера, 16:23
очевидно, что к гинекологу
также можете поискать в своем регионе что-то типа центра репродуктологии
по-хорошему Вам нужен не только гинеколог, но и репродуктолог
знаю, что ЭКО можно сделать по ОМС, но это нужно уточнять в самой клинике, которая этим занимается
для ЭКО по ОМС нужны очень веские показания
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#3
Отправлено Вчера, 17:58
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#4
Отправлено Вчера, 20:14
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#5
Отправлено Вчера, 21:12
Анатолий Белоусов, почему-то так сразу и подумала, что тема создана для пиара определенной клиники и что аккаунты отвечающих - это дубли
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