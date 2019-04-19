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Стань партнером Ingramer

Автор темы Phyllis, Сегодня, 13:14

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#1 Phyllis

Phyllis

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 13:14

Стань партнером и начни зарабатывать прямо сейчас!

Ingramer предлагает Партнерскую программу с 30% комиссией!

 

Бизнес условия

  • 30% комиссия;

  • Минимальная сумма для вывода $50;

  • Интервал выплат: 15 дней;

  • Вид платежа: Paypal;

  • Средняя сумма платежа 1 пользователя в месяц: $34;

  • Период выплат: пожизненно (пока мы получаем платежи от ваших рефералов).

 

Давайте посчитаем вместе!

Партнер получает 30% с каждого платежа клиента, который зарегистрировался по партнерской ссылке. Простой пример: самый популярный модуль стоит $34. Если вы привлечете 100 новых пользователей, то заработаете $1020 за месяц!

 

Можете использовать онлайн калькулятор для оценки будущего пассивного дохода.

 

Добро пожаловать в партнерскую программу Ingramer!

 

Партнерская программа Ingramer – это соглашение между сервисом Ingramer и Партнером.

Главный принцип заработка следующий:

 

  1. Партнер через hello@ingramer.com получает от команды поддержки партнерскую ссылку и доступ в партнерский кабинет; дополнительная информация на https://ingramer.com/affiliate/

  2. Партнер вставляет ссылку в свой блог, на сайт, в Instagram аккаунт или на любое другое место, которое может привлечь Реферала;

  3. Если Реферал зарегистрирует аккаунт в Ingramer через партнерскую ссылку Партнера, партнер получает 30% отчисление от оплаты нашего сервиса

 

Как это работает?

Взгляните на реальный пример

 

Взгляните на реальную партнерскую панель:

  1. Clicks – количество переходов по партнерской ссылке;

  2. Registrations – количество людей, которые зарегистрировались в Ingramer;

  3. Accounts - количество Instagram аккаунтов, добавленных в систему;

  4. Memberships – количество аккаунтов, оплативших пробную или любую другую версию Ingramer;

  5. Charges – количество платежей в Ingramer;

  6. Revenue – это ваша прибыль, ваш заработок и ваши деньги!

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Что отличает Ingramer от других сервисов?

 

Самый точный таргетинг на рынке, основанный на AI-технологии

Ingramer включает таргетинг по хештегам, используемым вашей ЦА, по указываемой локации и по списку юзернеймов, который вы составляете (например, ваши конкуренты). Также, у вас есть возможность добавлять хештеги, локации и юзернеймы в черный список, чтобы Ingramer исключал их из действий.

 

Ingramer имеет расширенные фильтры для более точного таргетинга. Такие, как языковой фильтр, гендерный фильтр и фильтр часового пояса.

 

Лучшая производительность

В отличие от конкурентов, Ingramer постоянно развивается. Средний Instagram бот производит 1000-1300 действий в день, согласно вашим настройкам.


Удобный интерфейс

Одно удовольствие работать с легкой в использовании и понимании системой. Только взгляните на Ingramer и насладитесь работой нашей команды и команды дизайнеров. Мы стараемся сделать лучший сервис для каждого пользователя!

 

 

 

 


 


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