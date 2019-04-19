Стань партнером Ingramer

Отправлено Сегодня, 13:14

Стань партнером и начни зарабатывать прямо сейчас!

Ingramer предлагает Партнерскую программу с 30% комиссией!

Бизнес условия

30% комиссия;

Минимальная сумма для вывода $50;

Интервал выплат: 15 дней;

Вид платежа: Paypal;

Средняя сумма платежа 1 пользователя в месяц: $34;

Период выплат: пожизненно (пока мы получаем платежи от ваших рефералов).

Давайте посчитаем вместе!

Партнер получает 30% с каждого платежа клиента, который зарегистрировался по партнерской ссылке. Простой пример: самый популярный модуль стоит $34. Если вы привлечете 100 новых пользователей, то заработаете $1020 за месяц!

Можете использовать онлайн калькулятор для оценки будущего пассивного дохода.

Добро пожаловать в партнерскую программу Ingramer!

Партнерская программа Ingramer – это соглашение между сервисом Ingramer и Партнером.

Главный принцип заработка следующий:

Партнер через hello@ingramer.com получает от команды поддержки партнерскую ссылку и доступ в партнерский кабинет; дополнительная информация на https://ingramer.com/affiliate/ Партнер вставляет ссылку в свой блог, на сайт, в Instagram аккаунт или на любое другое место, которое может привлечь Реферала; Если Реферал зарегистрирует аккаунт в Ingramer через партнерскую ссылку Партнера, партнер получает 30% отчисление от оплаты нашего сервиса

Как это работает?

Взгляните на реальный пример

Взгляните на реальную партнерскую панель:

Clicks – количество переходов по партнерской ссылке; Registrations – количество людей, которые зарегистрировались в Ingramer; Accounts - количество Instagram аккаунтов, добавленных в систему; Memberships – количество аккаунтов, оплативших пробную или любую другую версию Ingramer; Charges – количество платежей в Ingramer; Revenue – это ваша прибыль, ваш заработок и ваши деньги!

Что отличает Ingramer от других сервисов?

Самый точный таргетинг на рынке, основанный на AI-технологии

Ingramer включает таргетинг по хештегам, используемым вашей ЦА, по указываемой локации и по списку юзернеймов, который вы составляете (например, ваши конкуренты). Также, у вас есть возможность добавлять хештеги, локации и юзернеймы в черный список, чтобы Ingramer исключал их из действий.

Ingramer имеет расширенные фильтры для более точного таргетинга. Такие, как языковой фильтр, гендерный фильтр и фильтр часового пояса.

Лучшая производительность

В отличие от конкурентов, Ingramer постоянно развивается. Средний Instagram бот производит 1000-1300 действий в день, согласно вашим настройкам.

Удобный интерфейс

Одно удовольствие работать с легкой в использовании и понимании системой. Только взгляните на Ingramer и насладитесь работой нашей команды и команды дизайнеров. Мы стараемся сделать лучший сервис для каждого пользователя!