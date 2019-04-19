Стань партнером Ingramer

Стань партнером и начни зарабатывать прямо сейчас!
Ingramer предлагает Партнерскую программу с 30% комиссией!
Бизнес условия
-
30% комиссия;
-
Минимальная сумма для вывода $50;
-
Интервал выплат: 15 дней;
-
Вид платежа: Paypal;
-
Средняя сумма платежа 1 пользователя в месяц: $34;
-
Период выплат: пожизненно (пока мы получаем платежи от ваших рефералов).
Давайте посчитаем вместе!
Партнер получает 30% с каждого платежа клиента, который зарегистрировался по партнерской ссылке. Простой пример: самый популярный модуль стоит $34. Если вы привлечете 100 новых пользователей, то заработаете $1020 за месяц!
Можете использовать онлайн калькулятор для оценки будущего пассивного дохода.
Добро пожаловать в партнерскую программу Ingramer!
Партнерская программа Ingramer – это соглашение между сервисом Ingramer и Партнером.
Главный принцип заработка следующий:
-
Партнер через hello@ingramer.com получает от команды поддержки партнерскую ссылку и доступ в партнерский кабинет; дополнительная информация на https://ingramer.com/affiliate/
-
Партнер вставляет ссылку в свой блог, на сайт, в Instagram аккаунт или на любое другое место, которое может привлечь Реферала;
-
Если Реферал зарегистрирует аккаунт в Ingramer через партнерскую ссылку Партнера, партнер получает 30% отчисление от оплаты нашего сервиса
Как это работает?
Взгляните на реальный пример
Взгляните на реальную партнерскую панель:
-
Clicks – количество переходов по партнерской ссылке;
-
Registrations – количество людей, которые зарегистрировались в Ingramer;
-
Accounts - количество Instagram аккаунтов, добавленных в систему;
-
Memberships – количество аккаунтов, оплативших пробную или любую другую версию Ingramer;
-
Charges – количество платежей в Ingramer;
-
Revenue – это ваша прибыль, ваш заработок и ваши деньги!
Что отличает Ingramer от других сервисов?
Самый точный таргетинг на рынке, основанный на AI-технологии
Ingramer включает таргетинг по хештегам, используемым вашей ЦА, по указываемой локации и по списку юзернеймов, который вы составляете (например, ваши конкуренты). Также, у вас есть возможность добавлять хештеги, локации и юзернеймы в черный список, чтобы Ingramer исключал их из действий.
Ingramer имеет расширенные фильтры для более точного таргетинга. Такие, как языковой фильтр, гендерный фильтр и фильтр часового пояса.
Лучшая производительность
В отличие от конкурентов, Ingramer постоянно развивается. Средний Instagram бот производит 1000-1300 действий в день, согласно вашим настройкам.
Удобный интерфейс
Одно удовольствие работать с легкой в использовании и понимании системой. Только взгляните на Ingramer и насладитесь работой нашей команды и команды дизайнеров. Мы стараемся сделать лучший сервис для каждого пользователя!