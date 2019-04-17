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Бесплатный вебинар «Мотивация: мифы, рифы и как её обеспечить»

Автор темы Кристина Легаков, Сегодня, 08:59

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#1 Кристина Легаков

Кристина Легаков

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Отправлено Сегодня, 08:59

Бесплатный вебинар Александра Фридмана «Мотивация: мифы, рифы и как её обеспечить» 18 апреля в 19:00 мск

Регистрация https://pma.page.link/info-forum

 

Программа вебинара:
  • О чём напрасно мечтают руководители
  • Мотивация: что предлагают бизнес-комиксы и насколько это поможет
  • Мотивация - как результат профессионального управления
В прямом эфире Александр Фридман даст ответы на Ваши вопросы.
 

 

 

Александр Фридман
  • Эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала
  • Управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия
  • Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход
  • Единственный бизнес-тренер, обеспечивающий возможность системного развития управленческой квалификации в «одном ключе»
  • Только за последние три года провёл 250 корпоративных и 263 открытых семинара

 


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