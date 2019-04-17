Бесплатный вебинар «Мотивация: мифы, рифы и как её обеспечить»

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Программа вебинара:
- О чём напрасно мечтают руководители
- Мотивация: что предлагают бизнес-комиксы и насколько это поможет
- Мотивация - как результат профессионального управления
В прямом эфире Александр Фридман даст ответы на Ваши вопросы.
Александр Фридман
- Эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала
- Управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия
- Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход
- Единственный бизнес-тренер, обеспечивающий возможность системного развития управленческой квалификации в «одном ключе»
- Только за последние три года провёл 250 корпоративных и 263 открытых семинара