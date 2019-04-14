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Почему ты решил заняться инфобизнесом?:)

Автор темы Dmitriyautofunnel, Сегодня, 07:23

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#1 Dmitriyautofunnel

Dmitriyautofunnel

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 07:23

Привет :) 

Меня зовут Дмитрий. Сейчас создаю свой видеокурс на тему

"создание онлайн школ" и собираю данные по ЦА. Нужна твоя
помощь. Поможешь, хорошо?)

Напиши, почему ты решил заниматься инфобизнесом/онлайн
школой. Какие проблемы, боли ты хотел решить, занявшись
инфобизнесом и с какими сложностями столкнулся на пути
создания своего курса/тренинга. Что чувствовал? Какие боли
испытывал?

Взамен, если тебе будет интересно, помогу тебе рекомендациями
по маркетингу,  воронкам и автоворонкам продаж (бесплатно). Т.к.
в интернет-маркетинге опыт 3.5 года.

Заранее благодарю.


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