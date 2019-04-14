Почему ты решил заняться инфобизнесом?:)

Привет
Меня зовут Дмитрий. Сейчас создаю свой видеокурс на тему
"создание онлайн школ" и собираю данные по ЦА. Нужна твоя
помощь. Поможешь, хорошо?)
Напиши, почему ты решил заниматься инфобизнесом/онлайн
школой. Какие проблемы, боли ты хотел решить, занявшись
инфобизнесом и с какими сложностями столкнулся на пути
создания своего курса/тренинга. Что чувствовал? Какие боли
испытывал?
Взамен, если тебе будет интересно, помогу тебе рекомендациями
по маркетингу, воронкам и автоворонкам продаж (бесплатно). Т.к.
в интернет-маркетинге опыт 3.5 года.
Заранее благодарю.