Почему ты решил заняться инфобизнесом?:)

Отправлено Сегодня, 07:23

Привет



Меня зовут Дмитрий. Сейчас создаю свой видеокурс на тему

"создание онлайн школ" и собираю данные по ЦА. Нужна твоя

помощь. Поможешь, хорошо?)



Напиши, почему ты решил заниматься инфобизнесом/онлайн

школой. Какие проблемы, боли ты хотел решить, занявшись

инфобизнесом и с какими сложностями столкнулся на пути

создания своего курса/тренинга. Что чувствовал? Какие боли

испытывал?



Взамен, если тебе будет интересно, помогу тебе рекомендациями

по маркетингу, воронкам и автоворонкам продаж (бесплатно). Т.к.

в интернет-маркетинге опыт 3.5 года.



Заранее благодарю.