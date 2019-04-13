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LuxePush.com - Рекламная сеть Push-уведомлений

Автор темы LuxePush, Сегодня, 11:19

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#1 LuxePush

LuxePush

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:19

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LuxePush.com - Рекламная сеть Push-уведомлений
 
 
 
Для вебмастеров и арбитражников:
 
Быстрая установка кода
Лендинги для слива трафика на пуш подписки
Высокая конверсия
Выплаты по запросу в тот же день
Реферальная программа - 5%
Удобная понятная статистика
Минимальная сумма вывода - 20$
 
Для рекламодателей:
 
Постоянные свежие подписчики
Быстрая модерация объявлений
Встроенный трекер
Минимальная сумма пополнения баланса 50$
 
На момент старта действует акция 95% для вебмастеров.
Для рекламодателей пониженные цены на траффик.
 
 
 
Контакты:
E-mail: support@luxepush.com
Telegram: @luxepush

 


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