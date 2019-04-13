LuxePush.com - Рекламная сеть Push-уведомлений
Для вебмастеров и арбитражников:
Быстрая установка кода
Лендинги для слива трафика на пуш подписки
Высокая конверсия
Выплаты по запросу в тот же день
Реферальная программа - 5%
Удобная понятная статистика
Минимальная сумма вывода - 20$
Для рекламодателей:
Постоянные свежие подписчики
Быстрая модерация объявлений
Встроенный трекер
Минимальная сумма пополнения баланса 50$
На момент старта действует акция 95% для вебмастеров.
Для рекламодателей пониженные цены на траффик.
Контакты:
E-mail: support@luxepush.com
Telegram: @luxepush