Партнёрская программа Freedom-Stat

Отправлено Сегодня, 09:16

Здравствуйте, сайт freedom-stat.com предлагает вам не плохой зарабатывать с помощью нашей "Партнёрской программы"

Думаю в наше время практически все слышат каждый день про ставки на спорт и т.д. Наш сервис предоставляет статистику, благодаря которой можно не тыкать пальцем в небо, а зарабатывать реальные деньги

Но тема не об этом, а о нашей партнёрской программе. Коротко о ней:

- Партнер получает 10% от депозита каждого приведенного им пользователя

- Партнер получает 5% от депозита, если приведенный им пользователь, позвал другого и он сделал депозит и т.д., ограничение в 1 рубль

- Партнер получает 5% от депозита, так же на промо-счет, с которого он может создавать скидочный промокоды для других пользователей, промо-баланс не зависит от обычного баланса

- При продлении приведенного пользователя, партнер так же получает, как и при первом депозите

- У клиента переходящего по партнерской ссылке будут размещены cookie на 30 дней



Если простыми словами, то:

- Ты позвал чувака, он оплатил доступ, ты получаешь 10%.

- Потом этот чувак позвал своего друга и ты тоже получаешь 5%, хотя и не звал его.

- Потом этот друг позвал своб свекровь, и ты тоже получаешь %

- Потом свекровь позвала сына и ты тоже получаешь % и так пока сумма вознаграждения не достигнет 1 рубля.

Ссылочка на партнёрский кабинет - https://freedom-stat.com/partner (Доступна авторизованным пользователям)

Я думаю все из вас понимают, что сейчас каждый второй увлекается ставками на спорт, поэтому закрыть человека на партнёрку будет не сложно. А благодаря нашей системе вы будете зарабатывать не только с того, человека, которого вы пригласили, а и с тех, кого пригласил он