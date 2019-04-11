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Duk Партнерка от реф

Автор темы kraimqq, Сегодня, 16:46

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#1 kraimqq

kraimqq

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Отправлено Сегодня, 16:46

Итак, по-существу: КАК ЗАРАБОТАТЬ 5 ЕВРО ЗАРЕГИСТРАЦИЮ 

1. Перейде по ссылке: https://play.google....ls?id=air.com.. 

если IOC то в поиске наберите Dukascopy911 

2. Скачайте приложение 

3. Пройти регистрацию по номеру телефона. После входа в приложение вводим код на картинке ниже (без ввода кода 5 евро не начислят) 

ПРОМО-КОД ( 2AT-FG5 ) 

.4.Зайдите в приложение и внизу нажмите на вкладку BANK 

5. Нажимаем во вкладке BANK "открыть счет в Dukascopy Bank" вас перебросит на сайт банка (за это вам начислят 5 евро которые вы сможете вывести) 

6. Заполняем все данные и жмем далее. далее. 

7. Выходим и опять заходим в приложение, вам предложат пройти видео-идентификацию, проходим ее и ВСЕ, 5 ЕВРО У ВАС!!! Без видеоидентификации реферальная программа будет недоступна! 

Для того, чтобы пройти видеоидентификацию у вас должен быть современный паспорт (с магнитной полосой и галограммой) или загранник. Вам должно быть 16 или более лет. И самое главное телефон с камерой.У некоторых людей принимали права вместо паспорта . 

После того, как зарегистрировались и открыли счет, необходимо закрыть приложение и открыть заново. Затем зайти в раздел "Помощь" и нажать "Video Identification". Там нужно написать, что хотите пройти видеоидентификацию. Через некоторое время вам позвонят. Разговор займет где-то 1-2 минуты. Это необходимо, чтобы подтвердить личность. 

Теперь начинайте приглашать рефералов и колотите бабло! 

Важно!!! Когда приглашаете - пишите по делу, чтобы ваши приглашенные не поднимали сразу панику в саппорте. Там все проверяют, поэтому будьте предельно честными! Деньги на счет поступают в течении дня, а не моментально!!!

 


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