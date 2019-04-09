Перейти к содержимому

Фотография

Партнерская программа – «Ремонт ванных комнат панелями ПВХ»

Автор темы trandman, Сегодня, 05:58

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 trandman

trandman

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 05:58

Партнерская программа –
«Ремонт ванных комнат панелями ПВХ»

Сервис LoskVann.ru специализируется на Ремонте ванных комнат панелями ПВХ в регионе Москва и область.

Оплата - 5000 р. за оплаченную заявку. РЕГИСТРАЦИЯ Условия для партнеров

  1. ГЕО-Таргетинг: Москва и область.

  2. Цель: Оплаченная заявка.

  3. Оплата: 5000 руб. за оплаченную заявку.

  4. Период выплат: Раз в неделю.

  5. Выплаты производятся любым удобным способом: Яндекс.Деньги, Webmoney, На банковскую карту, Qiwi, расчетный счет.

  6. Обработка: 7 дней. Постклик: 60 дней (если клиент вернется на сайт в течении 60 дней и закажет услугу, то партнеру начислится комиссия).

  7. Процент принятия: 100% оплаченных заказов.

  8. Все контакты с клиентами происходят через форму обратного звонка, которые отображаются в личном кабинете партнера. На сайте нет номера телефона кампании по которому мог бы позвонить ваш клиент и оформить заявку в обход вашей ссылки. Поэтому в нашей партнерской программе учитывается 100% заявок.

  9. http://loskvann.ru/p/

     

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей


    Google (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума