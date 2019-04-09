Партнерская программа – «Ремонт ванных комнат панелями ПВХ»

Обработка: 7 дней. Постклик: 60 дней (если клиент вернется на сайт в течении 60 дней и закажет услугу, то партнеру начислится комиссия).

Все контакты с клиентами происходят через форму обратного звонка, которые отображаются в личном кабинете партнера. На сайте нет номера телефона кампании по которому мог бы позвонить ваш клиент и оформить заявку в обход вашей ссылки. Поэтому в нашей партнерской программе учитывается 100% заявок.