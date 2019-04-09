Партнерская программа – «Ремонт ванных комнат панелями ПВХ»

«Ремонт ванных комнат панелями ПВХ»
Сервис LoskVann.ru специализируется на Ремонте ванных комнат панелями ПВХ в регионе Москва и область.Оплата - 5000 р. за оплаченную заявку. РЕГИСТРАЦИЯ Условия для партнеров
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ГЕО-Таргетинг: Москва и область.
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Цель: Оплаченная заявка.
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Оплата: 5000 руб. за оплаченную заявку.
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Период выплат: Раз в неделю.
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Выплаты производятся любым удобным способом: Яндекс.Деньги, Webmoney, На банковскую карту, Qiwi, расчетный счет.
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Обработка: 7 дней. Постклик: 60 дней (если клиент вернется на сайт в течении 60 дней и закажет услугу, то партнеру начислится комиссия).
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Процент принятия: 100% оплаченных заказов.
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Все контакты с клиентами происходят через форму обратного звонка, которые отображаются в личном кабинете партнера. На сайте нет номера телефона кампании по которому мог бы позвонить ваш клиент и оформить заявку в обход вашей ссылки. Поэтому в нашей партнерской программе учитывается 100% заявок.
- http://loskvann.ru/p/