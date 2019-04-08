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Почему Вы платите за продающий текст, который себя не оправдывает?

Автор темы Николай Усов, Вчера, 23:46

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#1 Николай Усов

Николай Усов

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Отправлено Вчера, 23:46

Задумывались ли Вы, сколько теряете в продажах, на покупке текстов или прототипов с низкой конверсией? Быть может хостинг окупается сполна, но как же личное время потраченное на создание курса или книги? А ведь этого можно избежать, увеличив продажи как минимум на 20% за счет прототипа продающей страницы.

 

Я предлагаю Вам увеличить конверсию более чем на 20%, за счет прототипа продающей страницы.

 

Почему Вам это выгодно?

  • Вы увеличиваете свои продажи более чем на 20%

  • Вы получаете одноразовую скидку в 50%.

  • Вы получаете готовый прототип продающей страницы в течение 2-3 суток.

  • Вы получаете мою помощь и консультацию после закрытия сделки - 7 дней. Бесплатно.

 

Если вы заказываете текст на биржах

Скорее всего вы думаете о биржах. Да, хорошо. Быть может вы получите дешевый, продающий текст от амбициозного новичка, который постоянно пишет обычные статьи. Конверсия которого едва превысит 10%.

 

Тем не менее, решать вам. Если тексты с бирж не оправдают ваших ожиданий, Вы всегда сможете обратиться ко мне. Я вам помогу.

 

Напишите мне на почту: n.usov111@gmail.com Для обсуждения нюансов, исходя из Ваших интересов.

 

P.S. Просто посчитайте, на какую сумму Вы продадите, если каждый 5-й человек совершит покупку? А если каждый 4-й?

 

 


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