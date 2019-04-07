Наверняка многое пробуют вложить небольшие суммы в Хайпы. Но, можно потери застраховать на сто процентов или на часть.
Это делается через гарантис:
https://www.garantist.com/?p=vit5710
Суть просто ваши вклады старуються дипозитами хайпов. Точнее страховщики закладывают сумму в гарантис, а вы делайте вклад.
Мне нравится консервативная стратегия.
90% вложений со 100% страховкой и 10% с возвратом 50процентов.
Когда нет рисков доходность составляет 3% в месяц.
Страхование в хайпах
Автор темы vitalij, Сегодня, 15:29
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#1
Отправлено Сегодня, 15:29
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