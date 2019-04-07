Страхование в хайпах

Отправлено Сегодня, 15:29

Наверняка многое пробуют вложить небольшие суммы в Хайпы. Но, можно потери застраховать на сто процентов или на часть.Это делается через гарантис:Суть просто ваши вклады старуються дипозитами хайпов. Точнее страховщики закладывают сумму в гарантис, а вы делайте вклад.Мне нравится консервативная стратегия.90% вложений со 100% страховкой и 10% с возвратом 50процентов.Когда нет рисков доходность составляет 3% в месяц.