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Страхование в хайпах

Автор темы vitalij, Сегодня, 15:29

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#1 vitalij

vitalij

    Стажер

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1
Обычный
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Отправлено Сегодня, 15:29

Наверняка многое пробуют вложить небольшие суммы в Хайпы. Но, можно потери застраховать на сто процентов или на часть.
Это делается через гарантис:
https://www.garantist.com/?p=vit5710

Суть просто ваши вклады старуються дипозитами хайпов. Точнее страховщики закладывают сумму в гарантис, а вы делайте вклад.

Мне нравится консервативная стратегия.

90% вложений со 100% страховкой и 10% с возвратом 50процентов.

Когда нет рисков доходность составляет 3% в месяц.
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