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888 Poker дарит 88 долларов новым игрокам

Автор темы Romanhik, Сегодня, 05:06

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#1 Romanhik

Romanhik

    Коммерсант

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  • 142 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:06

bonus-88-poker.jpg
 
Любой пользователь,  кто первый раз зарегистрируется в покер руме 888 Poker, получит свой бездепозитный бонус на $88 для новых игроков.
Новые игроки из Украины и России в 888 Poker могут получить бездепозитный бонус в 88$ сразу после регистрации в покер руме.
Чтобы получить свой бонус нужно после регистрации ЛК, загрузить игровой клиент 888 Poker. Затем перейти по ссылке из письма, которое придет на почтовый ящик сразу после регистрации. Все, бонус ваш!
 

Сообщение отредактировал Romanhik: Сегодня, 05:07

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