Как продвинуться в instagram и других сетях

Отправлено Сегодня, 13:28

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алиса и я являюсь владельцем агентства по SMM-маркетингу. Название я не буду упоминать, чтобы вы не подумали о рекламе. Скажу лишь, что мы работаем около двух лет, но за это непродолжительное время нам удалось популяризировать немало новых продуктов от известных, и не очень, брендов.

Люди все чаще спрашивают о продвижении в Instagram, поскольку эта соцсеть стремительно набирает популярность. У нас в агентстве последние полгода также отдается приоритет именно этому направлению, из-за чего о раскрутке аккаунта в Instagram я знаю практически все. Мой опыт позволяет сделать неожиданный вывод, который вы можете использовать как совет. Он немного отличается от всего того, что тут сказано уважаемыми людьми, поскольку мало кто из них оценивал эффективность своих рекомендаций относительно затраченного времени. Сейчас все объясню.

Тут говорили правильные вещи. Больше всего мне понравилось утверждение, что невозможно продвинутся в Instagram, пока не поднимешь собственную ценность, которая так притягательна для пользователей этой соцсети. Это, безусловно, верно, если включать в понятие все - от оригинальности, до оформление страницы. Однако этот вывод был сделан на основании сравнения с селебрити. Мол смотрите сколько у голливудских звезд подписчиков, это все потому, что они ценны для общества в реальности. Из-за этого массово подписываются на их аккаунты в Instagram. Но позвольте, разве не блокбастеры стоимостью в сотни миллионов принесли им такую известность? Как обычный человек, пусть он даже сверх оригинален, может поднять свою популярность без схожих затрат хотя бы до уровня второсортных актеров?

Популярность в Instagram измеряется количеством подписчиков. Очевиден ответ: чтобы продвинуться в этой сети нужно увеличить количество подписанных на вас пользователей. И как начинающие актеры обращаются к промоутерам, надеясь на их помощь в становлении карьеры, так и вам нужно содействие со стороны их коллег в Instagram.

Когда мое агентство только начинало свою работу, мы часто заказывали услуги продвижения на стороне. Если продолжать аналогию с Голливудом, то сила кинопромоутеров в связях и репутации, в Instagram возможности определяются количеством активных аккаунтов, которыми вы располагаете. Да, в самом начале у нас не было таких ресурсов. И пока мы их не создавали, приходилось заказывать подписчиков у компаний по продвижению. “Империя” показала себя неплохо, но потом мы начали плотно сотрудничать с MRPOPULAR, поскольку их аккаунты поддерживались в более активном состоянии. Алгоритм Instagram почти все из них воспринимал как абсолютно “живых” подписчиков и случаев уменьшения количества подписанных на аккаунт пользователей практически не было. Хотите продвинутся, начните с подобных услуг.

Надеюсь была вам полезна. До встречи!