1С-Поволжье

Отправлено Вчера, 18:50

"1С-ЭДО" - решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ через одного из операторов электронного документооборота (ЭДО), поддерживающих технологию "1С-ЭДО". Использование электронного документооборота "1С-ЭДО" позволяет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде через Интернет за считанные секунды, и это не единственное преимущество.