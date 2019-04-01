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1С-Поволжье

Автор темы Kira1452, Вчера, 18:50

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#1 Kira1452

Kira1452

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Отправлено Вчера, 18:50

"1С-ЭДО" - решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ через одного из операторов электронного документооборота (ЭДО), поддерживающих технологию "1С-ЭДО"Использование электронного документооборота "1С-ЭДО" позволяет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде через Интернет за считанные секунды, и это не единственное преимущество.

 


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