ЕО Финанс крипто-реферальная программа

Партнёрская программа EO Finance предлагает вебмастерам заработок на распространении многофункционального электронного кошелька EO, набирающего популярность во многих странах мира.
Сам кошелёк, основанный на криптовалюте EO Coin, является частью многогранной и стремительно развивающейся экосистемы. Он поддерживает как криптовалюты, так и фиатные деньги, общим числом более 40. Удобство электронного кошелька EO Finance в вопросах торговли криптовалютами и высочайший уровень его защиты и делают его таким востребованным в наши дни.
Преимущества для пользователей
● Работа через web-интерфейс, с помощью браузерных плагинов или приложений для Android и iOS
● Хранение и криптовалюты, и фиатных денег в одном месте
● Круглосуточная техподдержка через онлайн-чат на сайте, по Skype и посредством электронной почты
● Покупка криптовалют с кредитных и дебетовых банковских карт
● Лёгкость всех торговых и обменных операций
● Европейские лицензии на криптовалютные и крипто-фиатные операции
● Поддержка как Bitcoin, так всех актуальных альткоинов — Ethereum, XRP, Litecoin, EO Coin и многих других
● Высокий уровень защиты, гарантирующий сохранность всех средств на счетах
Партнёрская программа
EO Finance предлагает партнёрам фиксированный доход в размере 30% от комиссии сервиса, взимаемой с пользователей за проведение торговых операций.
Также имеется реферальная программа с 5% ставкой.
Вывод заработка возможен разными способами, как фиатными деньгами, так и криптовалютами, без какой-либо минимальной суммы.
Каждый приведённый клиент закрепляется за партнёром пожизненно.
Трафик принимается из всех стран мира, за исключением США.
Партнёрам также предоставляются все необходимые промо-материалы — баннеры, лендинги, тексты, видео и всё остальное. Для их получения необходимо после регистрации связаться с вашим менеджером. Техподдержка партнёров также осуществляется круглосуточно!