ЕО Финанс крипто-реферальная программа

Отправлено Сегодня, 10:49

Партнёрская программа EO Finance предлагает вебмастерам заработок на распространении многофункционального электронного кошелька EO, набирающего популярность во многих странах мира.



Сам кошелёк, основанный на криптовалюте EO Coin, является частью многогранной и стремительно развивающейся экосистемы. Он поддерживает как криптовалюты, так и фиатные деньги, общим числом более 40. Удобство электронного кошелька EO Finance в вопросах торговли криптовалютами и высочайший уровень его защиты и делают его таким востребованным в наши дни.



Преимущества для пользователей



● Работа через web-интерфейс, с помощью браузерных плагинов или приложений для Android и iOS

● Хранение и криптовалюты, и фиатных денег в одном месте

● Круглосуточная техподдержка через онлайн-чат на сайте, по Skype и посредством электронной почты

● Покупка криптовалют с кредитных и дебетовых банковских карт

● Лёгкость всех торговых и обменных операций

● Европейские лицензии на криптовалютные и крипто-фиатные операции

● Поддержка как Bitcoin, так всех актуальных альткоинов — Ethereum, XRP, Litecoin, EO Coin и многих других

● Высокий уровень защиты, гарантирующий сохранность всех средств на счетах



Партнёрская программа



EO Finance предлагает партнёрам фиксированный доход в размере 30% от комиссии сервиса, взимаемой с пользователей за проведение торговых операций.

Также имеется реферальная программа с 5% ставкой.

Вывод заработка возможен разными способами, как фиатными деньгами, так и криптовалютами, без какой-либо минимальной суммы.

Каждый приведённый клиент закрепляется за партнёром пожизненно.

Трафик принимается из всех стран мира, за исключением США.



Партнёрам также предоставляются все необходимые промо-материалы — баннеры, лендинги, тексты, видео и всё остальное. Для их получения необходимо после регистрации связаться с вашим менеджером. Техподдержка партнёров также осуществляется круглосуточно!