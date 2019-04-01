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ЕО Финанс крипто-реферальная программа

Автор темы EOFinance, Сегодня, 10:49

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EOFinance

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Отправлено Сегодня, 10:49

Партнёрская программа EO Finance предлагает вебмастерам заработок на распространении многофункционального электронного кошелька EO, набирающего популярность во многих странах мира. 

Сам кошелёк, основанный на криптовалюте EO Coin, является частью многогранной и стремительно развивающейся экосистемы. Он поддерживает как криптовалюты, так и фиатные деньги, общим числом более 40. Удобство электронного кошелька EO Finance в вопросах торговли криптовалютами и высочайший уровень его защиты и делают его таким востребованным в наши дни.

Преимущества для пользователей

● Работа через web-интерфейс, с помощью браузерных плагинов или приложений для Android и iOS
● Хранение и криптовалюты, и фиатных денег в одном месте
● Круглосуточная техподдержка через онлайн-чат на сайте, по Skype и посредством электронной почты
● Покупка криптовалют с кредитных и дебетовых банковских карт
● Лёгкость всех торговых и обменных операций
● Европейские лицензии на криптовалютные и крипто-фиатные операции
● Поддержка как Bitcoin, так всех актуальных альткоинов — Ethereum, XRP, Litecoin, EO Coin и многих других
● Высокий уровень защиты, гарантирующий сохранность всех средств на счетах

Партнёрская программа

EO Finance предлагает партнёрам фиксированный доход в размере 30% от комиссии сервиса, взимаемой с пользователей за проведение торговых операций. 
Также имеется реферальная программа с 5% ставкой. 
Вывод заработка возможен разными способами, как фиатными деньгами, так и криптовалютами, без какой-либо минимальной суммы. 
Каждый приведённый клиент закрепляется за партнёром пожизненно. 
Трафик принимается из всех стран мира, за исключением США.

Партнёрам также предоставляются все необходимые промо-материалы — баннеры, лендинги, тексты, видео и всё остальное. Для их получения необходимо после регистрации связаться с вашим менеджером. Техподдержка партнёров также осуществляется круглосуточно!

 


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