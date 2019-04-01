ClickTimes.net - тизерная сеть для информационных сайтов

Рады представить вам тизерную сеть для монетизации информационных сайтов от ClickTimes.Group
>>ClickTimes.net<<
Наша рекламная сеть - идеальное решение для владельцев сайтов преимущественно с женской аудиторией: семья и дети, красота, здоровье, дом и хобби, и др.
Показываем самые дорогие объявления на основе показателей именно вашего сайта. Система собирает аналитику используемую для принятия решений о показе конкретного объявления конкретно на вашем сайте. Полный список принимаемых тематик - здесь. Если тематика не попадает под перечисленные, мы в любом случае рассмотрим ваш сайт. Требования по трафику: посещаемость от 300 уников в сутки. Предпочтительная аудитория: женщины 35+, мужчины 45+.
Главные Преимущества для Вебмастеров:
- Высокий CPM!
- Рекламируем тизеры с высоким СTR и без шок-рекламы.
- Актуальные форматы блоков. Адаптив под любые устройства.
- Стабильные выплаты раз в неделю от 100 рублей. Возможны досрочки.
- Персональная и оперативная помощь каждому партнеру.
- Обход блокировщиков рекламы. Технологии показов пользователям Adblock.
- Постоянное улучшение системы - мы учитываем рынок и просьбы вебмастеров.
Примеры наших рекламных блоков - 1, 2
Активно ищем новых партнеров среди вебмастеров и предлагаем модель оплаты как по CPC, так и напрямую по фикс СPM. Если Вас интересует стабильный и максимальный доход, мы приглашаем Вас к сотрудничеству. Присоединяйтесь и начните зарабатывать с нами уже сейчас!
Контакты:
Skype: live:clicktimesru
ICQ: 726316819
Telegram: @clicktimesru
E-mail: clicktimesru@gmail.com
Сообщение отредактировал CTSupport: Сегодня, 08:10