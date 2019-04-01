Перейти к содержимому

Фотография

ClickTimes.net - тизерная сеть для информационных сайтов

Автор темы CTSupport, Сегодня, 08:09

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 CTSupport

CTSupport

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:09

Уважаемые партнеры!
 
Рады представить вам тизерную сеть для монетизации информационных сайтов  от ClickTimes.Group
 
>>ClickTimes.net<<
 
Наша рекламная сеть - идеальное решение для владельцев сайтов преимущественно с женской аудиторией: семья и дети, красота, здоровье, дом и хобби, и др.
 
Показываем самые дорогие объявления на основе показателей именно вашего сайта. Система собирает аналитику используемую для принятия решений о показе конкретного объявления конкретно на вашем сайте. Полный список принимаемых тематик - здесь. Если тематика не попадает под перечисленные, мы в любом случае рассмотрим ваш сайт. Требования по трафику: посещаемость от 300 уников в сутки. Предпочтительная аудитория: женщины 35+, мужчины 45+. 
 
Главные Преимущества для Вебмастеров:
  • Высокий CPM!
  • Рекламируем тизеры с высоким СTR и без шок-рекламы.
  • Актуальные форматы блоков. Адаптив под любые устройства.
  • Стабильные выплаты раз в неделю от 100 рублей. Возможны досрочки.
  • Персональная и оперативная помощь каждому партнеру.
  • Обход блокировщиков рекламы. Технологии показов пользователям Adblock.
  • Постоянное улучшение системы - мы учитываем рынок и просьбы вебмастеров.
Мы являемся прямыми рекламодателями и стабильно выкупаем большую часть трафика, вебмастера получают 90% от бюджета рекламы.
 
Примеры наших рекламных блоков - 1, 2
 
Активно ищем новых партнеров среди вебмастеров и предлагаем модель оплаты как по CPC, так и напрямую по фикс СPM. Если Вас интересует стабильный и максимальный доход, мы приглашаем Вас к сотрудничеству. Присоединяйтесь и начните зарабатывать с нами уже сейчас!
 
Контакты:
Skype: live:clicktimesru
ICQ: 726316819
Telegram: @clicktimesru
E-mail: clicktimesru@gmail.com
1e1dc3d118.jpg

Сообщение отредактировал CTSupport: Сегодня, 08:10

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие партнёрки


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Прочие партнёрки
  5. Правила форума