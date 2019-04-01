Перейти к содержимому

Фотография

UnionPharm - новое слово в европейской фарме!

Автор темы UnionPharm, Сегодня, 08:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 UnionPharm

UnionPharm

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:04

banner_up.png

 

Уважаемые вебмастера! 
 
Я рад представить вашему вниманию новую фарма-партнерку для европейского трафа - Union Pharm. Мы новички на рынке партнерских программ, но совсем не новички в нише фарма-бизнеса.
 
Чего мы не делаем:
1. Мы не принимаем email спам.
2. Мы не отправляем заказы в Северную и Южную Америки.
3. Мы не шейвим.
4. Мы не снимаем комиссию при выплатах. 
 
Что мы делаем:
1. Мы принимаем европейский траф. Наши магазины заточены под европейские страны. Все финансовые операции как на шопах, так и в партнерке производятся в евро (€). Имеющиеся языки: EN, DE, FR, ES, IT, CZ. Также есть арабский язык для желающих попробовать себя на восточных рынках. 
2. Мы делимся большой частью прибыли с нашими партнерами. Коммиссия на все продукты составляет 40% (50% на акционный период в честь открытия партнерки до 01.05.2019). После акционного периода для топовых вебмастеров комиссия останется 50%!
3. Мы выплачиваем заработок автоматом. Выплаты производятся еженедельно в Epayments, Capitalist, и Bitcoin. Для желающих возможны и другие способы, которые оговариваются отдельно. Единственное условие для выплаты - достижение минимальной суммы €100. 
4. Мы эффективно обрабатываем заказы. Высокая проходимость ордеров - честные 80-85%, благодаря мультиязычному колл-центру и собственному, пусть не самому быстрому, но надежному процессинговому решению.
5. Мы развиваемся ударными темпами. Постоянные обновления шопов и добавление новых продуктов. Мы не стоим на месте и улучшаем показатели конверта! 
 
Будем рады сотрудничеству.
 
Регистрация по ссылке
 
Контакты:
Skype: live:unionpharm_2
Telegram: UnionPharm
Jabber: unionpharm@jabber.ru
ICQ: 747073912

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума