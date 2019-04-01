UnionPharm - новое слово в европейской фарме!

Отправлено Сегодня, 08:04

Уважаемые вебмастера!

Я рад представить вашему вниманию новую фарма-партнерку для европейского трафа - Union Pharm . Мы новички на рынке партнерских программ, но совсем не новички в нише фарма-бизнеса.

Чего мы не делаем:

1. Мы не принимаем email спам.

2. Мы не отправляем заказы в Северную и Южную Америки.

3. Мы не шейвим.

4. Мы не снимаем комиссию при выплатах.

Что мы делаем:

1. Мы принимаем европейский траф. Наши магазины заточены под европейские страны. Все финансовые операции как на шопах, так и в партнерке производятся в евро (€). Имеющиеся языки: EN, DE, FR, ES, IT, CZ. Также есть арабский язык для желающих попробовать себя на восточных рынках.

2. Мы делимся большой частью прибыли с нашими партнерами. Коммиссия на все продукты составляет 40% (50% на акционный период в честь открытия партнерки до 01.05.2019). После акционного периода для топовых вебмастеров комиссия останется 50%!

3. Мы выплачиваем заработок автоматом. Выплаты производятся еженедельно в Epayments, Capitalist, и Bitcoin. Для желающих возможны и другие способы, которые оговариваются отдельно. Единственное условие для выплаты - достижение минимальной суммы €100.

4. Мы эффективно обрабатываем заказы. Высокая проходимость ордеров - честные 80-85%, благодаря мультиязычному колл-центру и собственному, пусть не самому быстрому, но надежному процессинговому решению.

5. Мы развиваемся ударными темпами. Постоянные обновления шопов и добавление новых продуктов. Мы не стоим на месте и улучшаем показатели конверта!

Будем рады сотрудничеству.

Контакты:

Skype: live:unionpharm_2

Telegram: UnionPharm

Jabber: unionpharm@jabber.ru

ICQ: 747073912