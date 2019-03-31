Хостинг серверов minecraft, бесплатный сайт, донат, раскрутка. Дёшево

Отправлено Сегодня, 12:37

Хотите создать свой собственный сервер minecraft, чтобы просто играть с друзьями или зарабатывать на донатах, но еще не знаете, как это сделать?

Мы вам поможем! Наши специалисты помогут создать, настроить донат и раскрутить свой собственный сервер minecraft .

Что мы предлагаем:

Аренда сервера minecraft

Сервер устанавливается на надежный KVM VDS с гарантированно выделенными ресурсами CPU, RAM, SDD и безлимитным трафиком.

Защита сервера minecraft

Все арендованные сервера minecraft имеют уже установленную по умолчанию защиту от DDOS атак.

Настройка доната

Мы создадим для вас сайт на бесплатном домене, подключим и настроим систему доната.

Раскрутка сервера minecraft

Мы поможем придумать название вашему серверу, нарисуем баннеры, добавим ваш сервер во все известные minecraft мониторинги серверов.

Поддержка сервера minecraft

Наша онлайн служба поддержки готова оказать помощь в любое время суток.

Тарифы:

BASIC: 120 руб./мес.

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RAM: 768 МБ

CPU: 3.5 ГГц

ДИСК: 10 ГГб SSD

СЛОТЫ: не ограничены

PLUS: 300 руб./мес.

--

RAM: 1.5 ГБ

CPU: 3.5 ГГц

ДИСК: 15 ГГб SSD

СЛОТЫ: не ограничены

PREMIUM: 500 руб./мес.

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RAM: 3 ГБ

CPU: 3.5 ГГц

ДИСК: 30 ГГб SSD

СЛОТЫ: не ограничены

MAXIMUM: 800 руб./мес.

--

RAM: 6 ГБ

CPU: 3.5 ГГц

ДИСК: 60 ГГб SSD

СЛОТЫ: не ограничены

Почему стоит выбрать именно нас:

- качественные KVM серверы

- надёжные ssd диски

- мгновенная активация сервера

- мультисерверность

- безлимитный трафик

- поддержка плагинов и модов

- слоты не ограничены

- бесплатный домен

- вебсайт с донатом

- поддержка 24/7

Контакты:

- telegram: @bizgur84

- skype: live:4d4d82747c7f857e

- email: bizgur84@gmail.com