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Детективное агенство "DETALIST SERVICE"

Автор темы detallst, Сегодня, 08:38

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#1 detallst

detallst

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:38

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В жизни мы не редко сталкиваемся с проблемами, решение которых своими силами не представляется возможным. Помочь разобраться в ситуации, сложившейся не лучшим образом, может только профессионал, обладающий определенным опытом и возможностями.

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Наше детективное агентство специализируется на решении различных проблем заказчиков и предоставлении информационных услуг. Обратиться к нам вы можете не раздумывая, относится ли ваша проблема к сфере деятельности частного детектива и входит ли она в перечень услуг агентства. Мы решаем как стандартные (в основном это семейные вопросы), так и проблемы индивидуального, нестандартного характера (узнать имущество или данные владельца мобильного номера)
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Для получения полного списка услуг и перечня наших возможностей вы можете сделать запрос по одному из любых наших контактов для связи.
 
Контакты для связи:
ICQ 4442999
Telegram @detalist (Ник пишем до конца руками!!! На всплывающие похожие аккаунты не реагируем! Все что связано с "bot" или "канал" или т.п. - это мошенники, наш сервис к ним никакого отношения не имеет).
 
Наш Telegram канал - @detallst - подписывайтесь и вы всегда будете вкурсе специальных предложений и актуальных цен.
 
Просьба все вопросы задавать по контактам для связи, а в теме писать только отзывы.

 


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