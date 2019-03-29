Детективное агенство "DETALIST SERVICE"

В жизни мы не редко сталкиваемся с проблемами, решение которых своими силами не представляется возможным. Помочь разобраться в ситуации, сложившейся не лучшим образом, может только профессионал, обладающий определенным опытом и возможностями.
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Наше детективное агентство специализируется на решении различных проблем заказчиков и предоставлении информационных услуг. Обратиться к нам вы можете не раздумывая, относится ли ваша проблема к сфере деятельности частного детектива и входит ли она в перечень услуг агентства. Мы решаем как стандартные (в основном это семейные вопросы), так и проблемы индивидуального, нестандартного характера (узнать имущество или данные владельца мобильного номера)
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Для получения полного списка услуг и перечня наших возможностей вы можете сделать запрос по одному из любых наших контактов для связи.
Контакты для связи:
ICQ 4442999
Jabber detalist@xmpp.jp
Email help@detalist.info
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