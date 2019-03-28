Saturn-Partner.org - вещущая партнерка для беттинг трафика!

Доброго времени суток!
Мы рады представить вашему вниманию новый продукт в сфере беттинга!
SaturnPartner- это надёжный союзник в монетизации ваших сайтов игорной,
развлекательной тематик, социальных сетей, и прочего трафика трафика.
Наша партнерская программа была в привате, успешно протестирована вебами и готова к работе!
- Мы работаем по системе RevShare с комиссией до 50% . Так же возможна работа по CPA на хороших условиях в зависимости от трафика партнера, обсуждается лично!
- круглосуточный саппорт 24/7 (без выходных)
- Оплачиваем RevShare не только со ставок, но и с проигрышей в казино и других различных игр проекта, что значительно повышает ваш доход!
- Готовность к обсуждению спецусловий для вебмастеров с объёмом трафика!
- Учитываем просьбы и интересы вебмастеров как по партнерке, так и по БК!
- Выплаты по запросу , на все популярные платежные системы!
- Комиссия за приведенных игроков — пожизненно
Служба поддержки будет рада проконсультировать по всем возникающим вопросам.
Telegram: @SaturnPartner
Партнерская программа - Saturn-partner.org