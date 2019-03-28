Saturn-Partner.org - вещущая партнерка для беттинг трафика!

Отправлено Вчера, 18:32

Доброго времени суток!

Мы рады представить вашему вниманию новый продукт в сфере беттинга!

SaturnPartner- это надёжный союзник в монетизации ваших сайтов игорной,

развлекательной тематик, социальных сетей, и прочего трафика трафика.

Наша партнерская программа была в привате, успешно протестирована вебами и готова к работе!

- Мы работаем по системе RevShare с комиссией до 50% . Так же возможна работа по CPA на хороших условиях в зависимости от трафика партнера, обсуждается лично!

- круглосуточный саппорт 24/7 (без выходных)

- Оплачиваем RevShare не только со ставок, но и с проигрышей в казино и других различных игр проекта, что значительно повышает ваш доход!

- Готовность к обсуждению спецусловий для вебмастеров с объёмом трафика!

- Учитываем просьбы и интересы вебмастеров как по партнерке, так и по БК!

- Выплаты по запросу , на все популярные платежные системы!

- Комиссия за приведенных игроков — пожизненно

Служба поддержки будет рада проконсультировать по всем возникающим вопросам.

Telegram: @SaturnPartner