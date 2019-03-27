СashPlanet - надежная гемблинг партнерка

Отправлено Сегодня, 16:59

Уважаемые вебмастера! С радостью представляем Вам партнерскую программу CashPlanet.



С 2016 года мы работали в закрытом режиме, что позволило отточить механику продукта и довести все процессы до идеала. За это время мы смогли построить сильнейший Retention отдел проекта Русский Вулкан, который сделает довольными как игроков, так и вебмастеров нашей компании. CashPlanet готов выйти на рынок и громко заявить о себе!



Преимущества CashPlanet:

- выплаты до 60% от дохода казино;

- высокий conversion rate и LTV игрока;

- никаких штрафных санкций за “недостаточное” количество трафика;

- принимаем практически все источники трафика;

- регулярные автоматические выплаты два раза в месяц;

- подробная статистика в личном кабинете и индивидуальные промо-материалы под заказ;

- оперативная и компетентная онлайн поддержка.



За более детальной информацией обращайтесь к своему персональному менеджеру.



Будем рады ответить на все Ваши вопросы!



Контакты:

Skype: lemandmitry@cashplanet.org

Telegram: https://t.me/lemandmitry

Mail: lemandmitry@cashplanet.org



Зарегистрироваться.



С уважением, команда CashPlanet.

https://cashplanet.org/



