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СashPlanet - надежная гемблинг партнерка

Автор темы CashPlanet, Сегодня, 16:59

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#1 CashPlanet

CashPlanet

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 16:59

Уважаемые вебмастера! С радостью представляем Вам партнерскую программу CashPlanet.

С 2016 года мы работали в закрытом режиме, что позволило отточить механику продукта и довести все процессы до идеала. За это время мы смогли построить сильнейший Retention отдел проекта Русский Вулкан, который сделает довольными как игроков, так и вебмастеров нашей компании. CashPlanet готов выйти на рынок и громко заявить о себе!

Преимущества CashPlanet:
- выплаты до 60% от дохода казино;
- высокий conversion rate и LTV игрока;
- никаких штрафных санкций за “недостаточное” количество трафика;
- принимаем практически все источники трафика;
- регулярные автоматические выплаты два раза в месяц;
- подробная статистика в личном кабинете и индивидуальные промо-материалы под заказ;
- оперативная и компетентная онлайн поддержка.

За более детальной информацией обращайтесь к своему персональному менеджеру.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!

Контакты:
Skype: lemandmitry@cashplanet.org
Telegram: https://t.me/lemandmitry
Mail: lemandmitry@cashplanet.org

Зарегистрироваться.

С уважением, команда CashPlanet.
https://cashplanet.org/

 

 


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