Услуги по наполнению сайтов авторскими и продающими статьями.

Отправлено Сегодня, 16:11

Здравствуйте!

Меня зовут Артем Грызунов. Работаю в сфере копирайтинга более 2-ух лет. В данный момент заканчиваю обучение в университете по специальности "Управление персоналом". Напечатал свыше 6 000 000 символов (без пробелов ) Среди них - коммерческие предложения, продающие тексты, SEO-контент и многое другое. В данный момент практикуюсь в создании прототипов страниц - лендингов. Кстати, вы можете оценить мой сайт-портфолио с примерами работ и полученными результатами, который я создал в простейшем редакторе Google.sites и сказать мне, что стоит подтянуть, а что вам понравилось. Я буду очень признателен. Ссылка на сайт - https://sites.google...y-right/главная

Предлагаю услуги по продвижению сайтов. Если у вас проблемы с уникальностью текстов или плохо составленным семантическим ядром, то я готов с радостью решить ее.

Я предлагаю следующие услуги:

- Написание авторских информационных статей разных видов и наполнение их ключевыми словами, предварительно заранее составив семантическое ядро с помощью сторонних ресурсов и анализ конкурентов. Лучшие темы в которых я разбираюсь - психология, история, музыка, политика, социология, менеджмент и другие.

- Проверка уже выложенных текстов и выявление основных ошибок.

- Написание продающих текстов и коммерческих предложений

- Анализ сайта с предоставлением подробного отчета.

Спрашивайте, готов ответить на любые вопросы.

Моя почта - gryzunoff999@yandex.ru

Сообщение отредактировал getrekt: Сегодня, 16:14